Aktien New York Schluss: Gewinne - Nasdaq-Rally verliert an Schwung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag moderat zugelegt. Der Rückenwind von Technologiewerten aus dem frühen Handel nach optimistischen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC flaute im späten Geschäft jedoch ab. US-Konjunkturdaten spielten eine untergeordnete Rolle.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,60 Prozent höher bei 49.442,44 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 6.944,47 Zähler nach oben. An der Technologiebörse Nasdaq konnte der Nasdaq 100 lediglich ein Plus von 0,32 Prozent auf 25.547,07 Punkte ins Ziel retten, nachdem er zwischenzeitlich um mehr als 1,2 Prozent vorne gelegen hatte./edh/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
NASDAQ
TSMC Taiwan Semiconductor

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Optimismus von TSMC treibt US-Tech-Aktien nach obenheute, 14:45 Uhr · dpa-AFX
Optimismus von TSMC treibt US-Tech-Aktien nach oben
Weitere Artikel