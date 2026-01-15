Aktien New York Schluss: Gewinne - Nasdaq-Rally verliert an Schwung
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag moderat zugelegt. Der Rückenwind von Technologiewerten aus dem frühen Handel nach optimistischen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC flaute im späten Geschäft jedoch ab. US-Konjunkturdaten spielten eine untergeordnete Rolle.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,60 Prozent höher bei 49.442,44 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 6.944,47 Zähler nach oben. An der Technologiebörse Nasdaq konnte der Nasdaq 100 lediglich ein Plus von 0,32 Prozent auf 25.547,07 Punkte ins Ziel retten, nachdem er zwischenzeitlich um mehr als 1,2 Prozent vorne gelegen hatte./edh/nas
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - ASML stark nach TSMC-Ausblickheute, 18:31 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York AusblickOptimismus von TSMC treibt US-Tech-Aktien nach obenheute, 14:45 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste - Tech-Werte und Banken belastengestern, 22:36 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmungheute, 21:48 Uhr · onvista
AnlagestrategieDrei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista