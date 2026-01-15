Amazon startet in Brandenburg neue Cloud für Europa - Debatte um Souveränität

Frankfurt/Berlin, 15. Jan (Reuters) - Der weltgrößte Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) nimmt am Donnerstag in Potsdam eine unabhängige Cloud für Europa zum Speichern und Verarbeiten von Daten in Betrieb.

Die sogenannte AWS European Sovereign Cloud soll sich dabei vollständig physisch in der EU befinden. Die Rechenzentren der AWS European Sovereign Cloud seien physisch ⁠als auch rechtlich von den ‍übrigen Servern des Konzerns getrennt, teilte der US-Onlinehandelsriese mit. Durch Kontrollen, Souveränitätszusicherungen und rechtliche Schutzmaßnahmen werde den Anforderungen an die Verarbeitung von sensiblen Daten europäischer Regierungen und Unternehmen Rechnung getragen. Der brandenburgische Wirtschaftsminister Daniel Keller sagte, er gehe davon aus, dass ‌verschiedene Unternehmen in den kommenden Jahren bis zu 30 Milliarden Euro in Rechenzentren in Brandenburg investieren würden.

AWS reagiert mit dem Angebot einer europäischen Cloud auf die zunehmenden Sorgen europäischer Kunden vor einem Zugriff ‍von US-Behörden auf ihre Daten. Der "Cloud Act" verpflichtet US-Firmen dazu, US-Behörden auch dann Einblick zu gewähren, wenn die Daten außerhalb der USA gespeichert werden. Viele ausländische Cloud-Nutzer stellen sich daher die Frage, ob ihre Daten bei den sogenannten Hyperscalern AWS, Microsoft und Google sicher sind. Nach Angaben des Digitalverbands Bitkom sei bei der Auswahl eines Cloud-Angebots für fast zwei Drittel der Unternehmen mit ausschlaggebend, dass die entsprechenden Rechenzentren in Deutschland oder der EU stünden. Entsprechend wünschten sich 82 Prozent konkurrenzfähige europäische Cloud-Angebote.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) betonte, dass man AWS beim Aufbau ‍der europäischen Cloud unterstütze. "Um mit digitalen Innovationen Schritt zu halten und gleichzeitig digitale Souveränität zu ⁠ermöglichen, verfolgt das BSI eine Doppelstrategie", sagte BSI-Präsidentin Claudia Plattner: Erstens müssten der europäische Markt und die hiesige Digitalindustrie gestärkt werden. Zweitens müssten außereuropäische globale Produkte "so angepasst und eingebettet werden, dass eine sichere und selbstbestimmte Nutzung möglich wird". Im nächsten Schritt werde das BSI den Status der Entkopplungsfähigkeit von Clouds prüfen und ‍bewerten.

AWS PLANT WEITERE CLOUD-STANDORTE

Dem ersten Rechenzentrum der europäischen AWS Cloud in Brandenburg sollen weitere Standorte im In- und Ausland folgen, sagte Michael Hanisch, Technologiechef bei AWS Deutschland, der Nachrichtenagentur Reuters. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf mehr ⁠als 7,8 Milliarden Euro. Eine Zielmarke für eine Zahl an Kunden der europäischen Cloud habe sein Unternehmen nicht.

Betrieben und überwacht werde die europäische AWS-Cloud von einer deutschen Firma, deren Geschäftsführung und Beirat mit EU-Bürgern besetzt sei, fügte Hanisch hinzu. Sämtliche Beschäftigten hätten mindestens einen Wohnsitz in der Europäischen Union (EU) und eine EU-Arbeitsgenehmigung. Langfristig sollen ausschließlich EU-Bürger eingesetzt werden.

Der Betrieb der europäischen AWS-Cloud könne ‍auch dann aufrechterhalten werden, wenn die EU vom Internet abgetrennt wäre oder die ‌USA den Export von Software verbieten würden, betonte Hanisch. Eine aktuelle Kopie der Server-Software werde in hiesigen Rechenzentren gespeichert. Die Programme könnten in den europäischen AWS-Entwicklungszentren bei Bedarf gewartet oder ergänzt werden.

Auch die beiden anderen großen US-Cloudanbieter Microsoft und Google buhlen um Kunden mit erhöhten Anforderungen an Datensicherheit. Microsoft speichert die Daten europäischer Kunden auf Wunsch ausschließlich in heimischen Rechenzentren. Dort arbeiten den Angaben zufolge Beschäftigte mit Wohnsitz in der Europäischen Union (EU), die eventuell notwendige Fernzugriffe von Microsoft-Mitarbeitern aus dem außereuropäischen Ausland genehmigen müssen und deren Arbeit in Echtzeit überwachen. Die Alphabet-Tochter Google kündigte im Herbst Rekordinvestitionen von 5,5 Milliarden Euro in deutsche Rechenzentren an.

Auch deutsche Unternehmen wollen vom Trend zu einer stärkeren digitalen Eigenständigkeit profitieren. So rüstet die Deutsche Telekom eines ihrer Rechenzentren mit Tausenden Spezialprozessoren auf, um eine industrielle KI-Cloud anzubieten. Der Webhoster und Cloud-Anbieter Ionos bietet in Zusammenarbeit mit der deutschen ⁠Softwarefirma Nextcloud eine Alternative zur Bürosoftware Office von Microsoft an. Zudem will die Tochter von United Internet mithilfe ihrer Plattform "Momentum" heimischen Mittelständlern den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) erleichtern.

