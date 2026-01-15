ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für SMA Solar auf 36 Euro - 'Hold'

Erneuerbare Energien
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 21 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Solartechnik-Herstellers hätten sich im dritten Quartal trotz des Effekts erheblicher Einmalkosten erholt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Die Unsicherheit im Bereich Home & Business Solutions (HBS) bleibe aber aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage und des Potenzials für weitere Abschreibungen hoch. Damit sei das Risiko negativer Überraschungen zu hoch, um optimistischer zu werden./rob/tih/ag

