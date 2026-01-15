ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Scout24 auf 105 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 125 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Bei Scout24 lobten sie die herausragende Innovationskraft, für den Portalbetreiber sei die KI weniger kritisch./tih/ag

