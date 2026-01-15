ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 465 Pence

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 535 auf 465 Pence gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Jaime Rowbotham befürchtet, dass die Papiere des Billigfliegers vor einem weiteren Jahr relativer Schwäche stehen, wie er in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse schrieb. Er rechnet mit einer verlangsamten Flugticket-Nachfrage und glaubt daher an eine schwierige Zeit im Billigsegment. Konkurrenten wie Ryanair mit niedrigeren Stückkosten seien in diesem Umfeld im Vorteil./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Easyjet

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News