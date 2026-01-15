ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Springer Nature auf 25 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verluste seit dem Börsengang im Oktober 2024 seien wohl vor allem auf die geringe Liquidität in den Aktien zurückzuführen, schrieb James Tate am Donnerstag. Jede Platzierung von Private-Equity-Firmen würde daher wohl letztlich zum Kurstreiber./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Springer Nature
SPRINGER NATURE ADR/0,50

Das könnte dich auch interessieren

US-Industriekonzern
Honeywell will Quantencomputer-Tochter an die Börse bringengestern, 16:26 Uhr · Reuters
Honeywell will Quantencomputer-Tochter an die Börse bringen
Kepler sieht aktuell kein Potenzial
Gewinnmitnahmen bei Nordexgestern, 08:56 Uhr · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen bei Nordex
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News