ANALYSE-FLASH: RBC startet Nvidia mit 'Outperform' - Ziel 240 Dollar

dpa-AFX · Uhr
KI
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von Nvidia beim Kursziel von 240 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) seien überzogen, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. KI breite sich derweil immer weiter aus. Dabei attestierte er dem US-Konzern KI-Dominanz bei attraktiver Bewertung./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:02 / EST

