APA ots news: Nationalbank: Regina Fuchs übernimmt Hauptabteilung Statistik

    Wien (APA-ots) - Mit Jahresanfang 2026 hat Regina Fuchs die Leitung der  
Hauptabteilung 
Statistik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) übernommen. 
Die ausgewiesene Expertin leitete zuvor die Direktion Bevölkerung und 
das Austrian Micro Data Center in der Statistik Austria. 

"Die Oesterreichische Nationalbank freut sich, mit Regina Fuchs 
eine hochkompetente und visionäre Expertin an die Spitze der 
Hauptabteilung Statistik zu berufen. Als erste Frau in dieser 
Position setzt sie ein starkes Zeichen für Diversität und 
Chancengleichheit in unserem Haus. Ihre langjährige Erfahrung und 
ihre analytischen Fähigkeiten werden die OeNB dabei unterstützen, 
weiterhin präzise und zukunftsweisende Daten für die Geldpolitik und 
die Wirtschaft zu liefern" , so die ressortzuständige Vize- 
Gouverneurin Edeltraud Stiftinger. 

Regina Fuchs verfügt über umfassende Expertise im Aufbau von 
Dateninfrastrukturen, angewandter Statistik und internationaler 
Zusammenarbeit. Zuvor leitete sie in der Statistik Austria seit 2022 
die Direktion Bevölkerung und das Austrian Micro Data Center, dessen 
Aufbau sie entscheidend geprägt hat. 

In ihrer neuen Funktion als Direktorin der OeNB-Hauptabteilung 
Statistik erklärt Regina Fuchs: "Die OeNB-Statistik genießt in der 
Fachwelt aufgrund ihrer Qualität ein hohes Ansehen. Ich freue mich 
sehr auf diese neue Herausforderung und werde mich dafür einsetzen, 
die Statistik- und Datenwelten in öffentlichen Organisationen noch 
enger zu vernetzen. Ein gleichberechtigter und transparenter 
Datenzugang ist demokratiepolitisch essenziell - und ich bin 
überzeugt, dass wir gemeinsam wichtige Schritte in diese Richtung 
gehen können." 

Das weitreichende Datenangebot der OeNB steht auf der OeNB- 
Website zur Verfügung. 

