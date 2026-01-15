Bas fordert Mitwirkung in Grundsicherung - Änderungen für Ukrainer

Berlin, 15. Jan (Reuters) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will Bezieher des in Grundsicherung umbenannten Bürgergeldes stärker in die Pflicht nehmen.

"Wer ⁠mitwirken kann, der ‍muss das auch tun und darf sich nicht dieser Unterstützung verweigern", sagte die SPD-Co-Chefin ‌am Donnerstag bei der ersten Beratung des Bundestages über den Gesetzentwurf der ‍Bundesregierung. Wer ohne wichtigen Grund Termine wiederholt versäume, einen zumutbaren Job ablehne oder eine Qualifizierung abbreche, müsse schneller und deutlicher mit Konsequenzen rechnen. Zudem wolle die Regierung ein Signal gegen Sozialleistungsmissbrauch ‍setzen. Dies sei keine Lappalie, auch ⁠wenn es nur wenige Menschen betreffe. Wer Hilfe und Schutz brauche, werde dies jedoch weiterhin erhalten.

Zudem ist ‍vorgesehen, dass seit dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommene Geflüchtete aus der ⁠Ukraine nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt werden. Bisher erhalten sie die höheren Bürgergeldleistungen und werden von den Jobcentern betreut. Ihr direkter Zugang zum ‍Arbeitsmarkt bleibt - anders als ‌bei Asylsuchenden - aber bestehen. Bas hatte im November deutlich gemacht, dass sie diesen Rechtskreiswechsel für falsch hält. Der Koalitionspartner Union bestand aber darauf.

Bas kündigte noch für diesen Monat weitere Reformvorschläge an. Die Kommission zur Sozialstaatsreform werde noch in diesem Monat ihre Empfehlungen vorlegen.

