Bundeswehr-Soldaten fliegen gemeinsam mit Dänen nach Grönland

Nuuk/Berlin, 15. Jan (Reuters) - Militärangehörige aus Deutschland und Frankreich sind am Donnerstag nach Grönland aufgebrochen.

Dort sollen sie den Einsatz von Nato-Truppen erkunden. "Wir haben uns nach weiteren Absprachen mit ⁠Dänemark entschieden, heute zunächst ‍nach Dänemark (Karup) zu fliegen", teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Berlin zu der angekündigten Entsendung von 13 Bundeswehr-Soldaten für eine Erkundungsmission mit. Man ‌wolle das Angebot der Dänen nutzen, mit dem dänischen Erkundungsteam und weiteren Partnern am Freitag gemeinsam nach Grönland ‍zu fliegen. Dies werde mit einem zivilen dänischen Luftfahrzeug erfolgen, hieß es weiter.

Am Mittwochabend hatte das Verteidigungsministerium noch einen Flug mit der A400M angekündigt. Verteidigungsminister Boris Pistorius verwies darauf, dass Russland und China die Arktis zunehmend militärisch nutzten und "damit die Freiheit der Verkehrs-, Kommunikations- und Handelswege infrage" stellten. Die Nato werde dies ‍nicht zulassen. "Entscheidend ist für mich, dass wir uns ⁠bei der gemeinsamen Erkundung in Grönland unter dänischer Führung innerhalb der Nato, insbesondere mit unseren US-Partnern, sehr gut abstimmen", teilte Pistorius mit.

Hintergrund ist die wiederholte Drohung von US-Präsident Donald ‍Trump, sich das zu dem EU- und Nato-Partner gehörende Dänemark einzuverleiben. Grönland und Dänemark lehnen dies ab. Führende EU-Länder haben ⁠Dänemark mittlerweile ihre Unterstützung zugesagt, wobei viele Staats- und Regierungschefs davor warnten, dass eine militärische Besetzung der Insel durch die USA faktisch das Ende der Nato bedeuten könnte. Deutschland, Frankreich, Schweden und Norwegen kündigten an, Militärpersonal ‍nach Grönland zu entsenden, um mit ‌den Vorbereitungen für größere Übungen im Laufe dieses Jahres zu beginnen. Polen wird dagegen keine Soldaten nach Grönland entsenden, sagte Ministerpräsident Donald Tusk. Ein Angriff eines Nato-Landes auf das Territorium eines anderen Landes wäre "das Ende der Welt, wie wir sie kennen", sagte er zugleich Richtung Washington.

"Die dänischen Streitkräfte werden in den kommenden Wochen gemeinsam mit einer Reihe arktischer und europäischer Verbündeter prüfen, wie eine verstärkte Präsenz und Übungstätigkeit in der Arktis in der Praxis umgesetzt werden kann", teilte das dänische Verteidigungsministerium ⁠mit.

