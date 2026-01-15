Burkhalter Gruppe kauft BZ-Dépannage Sàrl in Lonay (VD)

Burkhalter Gruppe kauft BZ-Dépannage Sàrl in Lonay (VD)

15.01.2026 / 17:45 CET/CEST
Die Burkhalter Gruppe erwirbt per 15. Januar 2026 die auf auf Sanitäranlagen, Heizung, Wartung und Reparaturen spezialiserte BZ-Dépannage Sàrl in Lonay (VD). Das Unternehmen beschäftigt zwölf Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 2.7 Mio.

Die BZ-Dépannage Sàrl ist seit 2013 erfolgreich im regionalen Gebäudetechnikmarkt tätig. Das Unternehmen wird als eigenständige Gruppengesellschaft der Burkhalter Holding AG am bisherigen Standort und unter der bisherigen Leitung von Nicolas Barraud weitergeführt. Alle Mitarbeitenden werden übernommen.

Mit dem Kauf der BZ-Dépannage Sàrl initiiert die Burkhalter Gruppe den Eintritt in den Gebäudetechnikmarkt in der Westschweiz. Die gezielte Akquisition weiterer Gebäudetechnikunternehmen bleibt ein zentraler Bestandteil der Strategie der Burkhalter Gruppe zur Gewinnung zusätzlicher Marktanteile.

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.chwww.burkhalter.ch

