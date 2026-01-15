China fordert im Iran-Konflikt Zurückhaltung und Dialog

Peking, 15. Jan (Reuters) - China ruft mit Blick auf die anhaltenden Proteste im ⁠Iran ‍gegen die Führung des Landes zu Dialog und Zurückhaltung ‌auf.

Dies habe Außenminister Wang Yi in einem Telefonat mit ‍seinem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi am Donnerstag deutlich gemacht, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. China lehne den Einsatz oder die ‍Androhung von Gewalt in ⁠den internationalen Beziehungen ab, sagte Wang demnach laut einem von Xinhua ‍veröffentlichten Gesprächsprotokoll.

Peking hoffe, alle Parteien würden den Frieden ⁠wahren und ihre Differenzen im Dialog beilegen. China sei bereit, dabei eine konstruktive Rolle zu ‍spielen. Wang ‌fügte hinzu, er glaube, dass die iranische Regierung und das iranische Volk die Schwierigkeiten überwinden und die nationale Stabilität wahren könnten.

