DAX® - Jahres-Pivotpunkte: Fixsterne im TA-Universum

Traditionell berechnen wir in unserem Jahresausblick sog. Pivotpunkte. Aus dem Hoch-, dem Tief- und dem Schlusskurs der Vorperiode lassen sich durch Durchschnittsbildung neuralgische Punkte für die Folgeperiode ableiten. Besonders aktive Traderinnen und Trader wissen die Bedeutung dieser Durchschnittskurse als zukünftige Widerstands- bzw. Unterstützungsmarken zu schätzen! Gerade im strategischen längerfristigen Kontext verdienen die Jahres-Pivotpunkte eine gesonderte Erwähnung – und zwar vor allem dann, wenn sie mit anderen technischen Marken zusammenfallen. Die nebenstehende Tabelle fasst für ausgewählte Märkte die Jahres-Pivotpunkte sowie die daraus abgeleiteten Widerstände und Unterstützungen zusammen. Suchen Sie sich Ihren Favoriten heraus und erinnern Sie sich auch unterjährig an diese Schlüsselmarken! Hellhörig sollten Investorinnen und Investoren vor allem auf der Währungsseite werden, wo der Mittelwert aus dem Hoch-, dem Tief- und dem Schlusskurs von 1,1268 USD einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Aber auch beim DAX® (22.584 Punkte) und beim S&P 500® (6.209 Punkte) stecken die jeweiligen Pivotpunkte wichtige Rückzugsmarken ab. Beim Goldpreis bietet die Vorgehensweise die Option, im „uncharted territory“ noch Ziele nach Norden zu bestimmen.

DAX® (Annually)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

