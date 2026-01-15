Vorbörse 15.01.2026

Dax startet mit kleinem Plus in den Handelstag - Verluste in Asien

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach dem kleinen Rückschlag des Dax zur Wochenmitte greifen die Anleger am Donnerstag prompt wieder etwas zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 25.355 Punkte. Am Vortag hatte der Dax ein halbes Prozent korrigiert, nachdem er am Dienstag mit 25.507 Punkten noch einen weiteren Höchststand erreicht hatte.

Das Jahresplus lag damit bereits wieder bei gut 4 Prozent Auch an der Wall Street kam es zuletzt zu einem Rückschlag vom Rekordniveau. Er verringerte sich allerdings am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende. Letztlich bestand der marktbreite S&P 500 damit den Test seiner 21-Tage-Linie. 

USA: Dow leicht, Nasdaq deutlicher im Minus

Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten schwer gewichtete Technologiewerte die Liste der Verlierer an. Ebenfalls in schwacher Verfassung zeigten sich einige Bankenaktien nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen. Leicht belastend auf die Börsen wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November etwas mehr als prognostiziert. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,09 Prozent tiefer bei 49.149,63 Punkten, nachdem er tags zuvor bereits um 0,8 Prozent nachgegeben hatte. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Nasdaq 100 am Mittwoch 1,07 Prozent auf 25.465,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,53 Prozent auf 6.926,60 Zähler und setzte damit seinen Rückgang vom jüngsten Rekordhoch fort.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.149- 0,09 Prozent
S&P 5006.926- 0,53 Prozent
Nasdaq 23.471- 1,00 Prozent

Asien: Verluste in Japan und China

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag ein durchwachsenes Bild abgegeben. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse verlor zuletzt 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte rund ein halbes Prozent ein.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22554.110+ 1,40 Prozent
Hang Seng26.999+ 030 Prozent
CSI 3004.751- 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,33- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,83+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,14+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1635- 0,14  Prozent
Dollar in Yen158,53+ 0,47 Prozent
Euro in Yen185,51+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent64,58 USD9+ 0,29  USD
WTI60,22 USD+ 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 105 (125) EUR - 'OUTPERFORM'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 239 (210) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP STARTET TKMS MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 100 EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 115 (108) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 115 (108) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 776 (771) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 264 (246) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 15,50 (24,70) EUR - 'HOLD'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
TKMS
Ö
Ölpreis Brent
S
S&P 500
Siemens
N
Nikkei
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
NASDAQ 100
Heidelberg Materials
Scout24
Ö
Ölpreis WTI
Rational
SCHOTT Pharma
Dow
Citigroup
Knorr-Bremse
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
$
US Dollar/Japanischer Yen
NASDAQ
IG Group Holdings
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 13.01.2026
Dax läuft in Richtung 25.500 Punkte13. Jan. · onvista
Dax als Wort auf Chart
Vorbörse 14.01.2026
Dax startet in der Nähe des Allzeithochs in den Handelgestern, 08:17 Uhr · onvista
Dax startet in der Nähe des Allzeithochs in den Handel
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News