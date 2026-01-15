Dax startet mit kleinem Plus in den Handelstag - Verluste in Asien
Nach dem kleinen Rückschlag des Dax zur Wochenmitte greifen die Anleger am Donnerstag prompt wieder etwas zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 25.355 Punkte. Am Vortag hatte der Dax ein halbes Prozent korrigiert, nachdem er am Dienstag mit 25.507 Punkten noch einen weiteren Höchststand erreicht hatte.
Das Jahresplus lag damit bereits wieder bei gut 4 Prozent Auch an der Wall Street kam es zuletzt zu einem Rückschlag vom Rekordniveau. Er verringerte sich allerdings am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende. Letztlich bestand der marktbreite S&P 500 damit den Test seiner 21-Tage-Linie.
USA: Dow leicht, Nasdaq deutlicher im Minus
Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten schwer gewichtete Technologiewerte die Liste der Verlierer an. Ebenfalls in schwacher Verfassung zeigten sich einige Bankenaktien nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen. Leicht belastend auf die Börsen wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten.
Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November etwas mehr als prognostiziert. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,09 Prozent tiefer bei 49.149,63 Punkten, nachdem er tags zuvor bereits um 0,8 Prozent nachgegeben hatte. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Nasdaq 100 am Mittwoch 1,07 Prozent auf 25.465,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,53 Prozent auf 6.926,60 Zähler und setzte damit seinen Rückgang vom jüngsten Rekordhoch fort.
Asien: Verluste in Japan und China
Die Börsen Asiens haben am Donnerstag ein durchwachsenes Bild abgegeben. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse verlor zuletzt 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte rund ein halbes Prozent ein.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|54.110
|+ 1,40 Prozent
|Hang Seng
|26.999
|+ 030 Prozent
|CSI 300
|4.751
|- 0,20 Prozent
Anleihen:
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|128,33
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,83
|+ 0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,14
|+ 0,04 Prozentpunkte
Devisen:
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1635
|- 0,14 Prozent
|Dollar in Yen
|158,53
|+ 0,47 Prozent
|Euro in Yen
|185,51
|+ 0,02 Prozent
Rohöl:
Umstufungen von Aktien:
BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 105 (125) EUR - 'OUTPERFORM'
CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 239 (210) EUR - 'NEUTRAL'
CITIGROUP STARTET TKMS MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 100 EUR
GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 115 (108) EUR - 'BUY'
GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 115 (108) EUR - 'BUY'
GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 776 (771) EUR - 'BUY'
GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 264 (246) EUR - 'BUY'
JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 15,50 (24,70) EUR - 'HOLD'
Redaktion onvista/dpa-AFX
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–