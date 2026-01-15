Dax startet mit kleinem Plus in den Handelstag - Verluste in Asien

Nach dem kleinen Rückschlag des Dax zur Wochenmitte greifen die Anleger am Donnerstag prompt wieder etwas zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 25.355 Punkte. Am Vortag hatte der Dax ein halbes Prozent korrigiert, nachdem er am Dienstag mit 25.507 Punkten noch einen weiteren Höchststand erreicht hatte.

Das Jahresplus lag damit bereits wieder bei gut 4 Prozent Auch an der Wall Street kam es zuletzt zu einem Rückschlag vom Rekordniveau. Er verringerte sich allerdings am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende. Letztlich bestand der marktbreite S&P 500 damit den Test seiner 21-Tage-Linie.

USA: Dow leicht, Nasdaq deutlicher im Minus

Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten schwer gewichtete Technologiewerte die Liste der Verlierer an. Ebenfalls in schwacher Verfassung zeigten sich einige Bankenaktien nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen. Leicht belastend auf die Börsen wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November etwas mehr als prognostiziert. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,09 Prozent tiefer bei 49.149,63 Punkten, nachdem er tags zuvor bereits um 0,8 Prozent nachgegeben hatte. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Nasdaq 100 am Mittwoch 1,07 Prozent auf 25.465,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,53 Prozent auf 6.926,60 Zähler und setzte damit seinen Rückgang vom jüngsten Rekordhoch fort.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.149 - 0,09 Prozent &P 500 6.926 - 0,53 Prozent Nasdaq 23.471 - 1,00 Prozent

Asien: Verluste in Japan und China

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag ein durchwachsenes Bild abgegeben. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse verlor zuletzt 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte rund ein halbes Prozent ein.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 54.110 + 1,40 Prozent Hang Seng 26.999 + 030 Prozent CSI 300 4.751 - 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,33 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,83 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,14 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 64,58 USD 9+ 0,29 USD WTI 60,22 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 105 (125) EUR - 'OUTPERFORM'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 239 (210) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP STARTET TKMS MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 100 EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 115 (108) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 776 (771) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 264 (246) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 15,50 (24,70) EUR - 'HOLD'

Redaktion onvista/dpa-AFX