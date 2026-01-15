Deal mit Taiwan - Chipfirmen sollen 250 Milliarden in die USA investieren

Die USA und der Inselstaat Taiwan haben einen Handelsdeal beschlossen, wie am Donnerstagabend US-Börsenmedien unter Berufung auf das US-amerikanische Handelsministerium berichteten.

Im Mittelpunkt des Abkommens stehen dabei Investitionen in den USA. So sollen im Zuge des Deals taiwanesische Chip- und Tech-Firmen dort mindestens 250 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Halbleiter-Produktkapazität, der Energieversorgung und von KI-Technologie investieren. Darüber hinaus spreche das Land selbst Kreditgarantien für ebenfalls 250 Milliarden US-Dollar aus, welche für weitere Investments in die US-Halbleiterindustrie genutzt werden sollen.

Im Gegenzug verringern die USA die Zölle auf taiwanesische Einfuhren von 20 auf 15 Prozent. Zudem sollen für bestimmte Importe, darunter Pharma-Generika und Flugzeugkomponenten, keine Zölle mehr anfallen. Die geplanten Investments werden voraussichtlich vorrangig von TSMC getragen. Der Konzern aus Taiwan ist der größte Auftragsfertiger für Mikroprozessoren weltweit und ein Profiteur des KI-Booms.

Im US-Bundesstaat Arizona treibt TSMC bereits den Bau von vier Chipfabriken, sogenannten "Fabs", voran. Angesichts der schieren Größe der nun zugesagten Investments dürften noch mindestens vier weitere Fabriken folgen.