Deutsche Wirtschaft 2025 leicht gewachsen
dpa-AFX · Uhr
WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist 2025 leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,2 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte./als/ben/DP/mis
