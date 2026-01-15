Berlin, 15. Jan (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist nach zwei Rezessionsjahren in Folge 2025 erstmals wieder gewachsen.

Das Bruttoinlandsprodukt stieg leicht ⁠um 0,2 Prozent ‍im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berlin mitteilte. 2024 hatte es ‌einen Rückgang von 0,5 Prozent gegeben, 2023 von 0,9 Prozent. Ökonomen trauen Europas ‍größter Volkswirtschaft im laufenden Jahr ein Wachstum von etwa einem Prozent zu - begünstigt von einer höheren Zahl von Arbeitstagen und steigenden staatlichen Investitionen in Aufrüstung und Infrastruktur.

Gründe für die schwache Entwicklung der vergangenen Jahre seien etwa ‍die hohen Energiepreise infolge des russischen ⁠Angriffskriegs auf die Ukraine und zuletzt der Gegenwind für deutsche Exporteure durch US-Zölle und wachsender Konkurrenz aus China, sagte Konjunkturexperte ‍Felix Schmidt von der Berenberg Bank. "Hinzu kommen hausgemachte Probleme wie die übergreifende Bürokratie, der Arbeitskräftemangel ⁠oder die steigenden Lohnnebenkosten." Die gelockerte Schuldenbremse und die Mehrausgaben der Bundesregierung dürften aber 2026 zu mehr Wachstum führen. Bereits jetzt lasse sich eine Bodenbildung ‍in der Industrie feststellen, sagte ‌Schmidt. Er betonte aber: "Damit die Mehrausgaben jedoch kein teures Strohfeuer erzeugen, sind begleitende Reformen erforderlich."

Die meisten deutschen Unternehmen gehen allerdings ernüchtert ins neue Jahr. Denn die Stimmung in den Chefetagen verschlechterte sich Ende 2025 überraschend den zweiten Monat in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut bei seiner Dezember-Umfrage unter rund 9000 Führungskräften herausfand. "Das Jahr endet ohne Aufbruchstimmung", ⁠hatte Ifo-Präsident Clemens Fuest gesagt.

