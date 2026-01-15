Deutsche Wirtschaft im Schlussquartal 2025 gewachsen

WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt auf Basis bisher vorliegender Daten schätzt./als/ben/DP/mis

