Deutscher Staat 2025 erneut im Minus: Defizit gesunken
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Wiesbaden/Berlin (dpa) - Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr erneut mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung 2025 bei 2,4 Prozent - nach 2,7 Prozent ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt anhand erster Daten errechnet hat.
Das könnte dich auch interessieren
Dax Chartanalyse 14.01.2026Diese Tageskerze ist ein erstes Warnsignal für die Dax-Käufergestern, 11:15 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 14.01.2026Dax stellt Rally zunächst ein - Bayer-Konzern untermauert Pharma-Wachstumgestern, 17:59 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 13.01.2026Dax tritt nach neuem Rekord auf der Stelle - Index "massiv überkauft"13. Jan. · onvista
Dax gibt nachZalando mit KI-Fokus, J.P. Morgan-Zahlen, Adobe unter neuem Druckgestern, 12:57 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
AnlagestrategieDrei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista