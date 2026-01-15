dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach dem kleinen Rückschlag des Dax zur Wochenmitte greifen die Anleger am Donnerstag prompt wieder etwas zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 25.345 Punkte. Am Vortag hatte der Dax ein halbes Prozent korrigiert, nachdem er am Dienstag mit 25.507 Punkten noch einen weiteren Höchststand erreicht hatte. Das Jahresplus lag damit bereits wieder bei gut 4 Prozent Auch an der Wall Street kam es zuletzt zu einem Rückschlag vom Rekordniveau. Er verringerte sich allerdings am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende. Letztlich bestand der marktbreite S&P 500 damit den Test seiner 21-Tage-Linie. Am Mittag folgen weitere US-Finanzunternehmen mit Zahlen - Blackrock, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Es folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zum Jahresstart.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS; NASDAQ DEUTLICHER - Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten schwer gewichtete Technologiewerte die Liste der Verlierer an. Ebenfalls in schwacher Verfassung zeigten sich einige Bankenaktien nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen. Leicht belastend auf die Börsen wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November etwas mehr als prognostiziert. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,09 Prozent tiefer bei 49.149,63 Punkten, nachdem er tags zuvor bereits um 0,8 Prozent nachgegeben hatte. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Nasdaq 100 am Mittwoch 1,07 Prozent auf 25.465,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,53 Prozent auf 6.926,60 Zähler und setzte damit seinen Rückgang vom jüngsten Rekordhoch fort.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag ein durchwachsenes Bild abgegeben. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse verlor zuletzt 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte rund ein halbes Prozent ein.

DAX              		25286,24		-0,53%
XDAX            		25312,99		-0,28%
EuroSTOXX 50		6005,05		-0,41%
Stoxx50        		5116,59		0,06%
				
DJIA             		49149,63		-0,09%
S&P 500        		6926,60		-0,53%
NASDAQ 100  		25465,94		-1,07%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                    128,33                -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD                      1,1635                -0,06%
USD/Yen                       158,532               -0,04%
Euro/Yen                       1,1544                +0,07%

BITCOIN:

Bitcoin                        96.496                -0,46%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                  64,58                -1,94 USD
WTI                    60,22                -1,80 USD

/mis

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
New York Ausblick: Dow bleibt unter 50.000 Punkten hängengestern, 14:49 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News