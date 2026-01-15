EQS-Adhoc: Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis
Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis
15.01.2026 / 15:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2025 zeichnet sich ein ungeprüfter handelsrechtlicher Jahresüberschuss von rund 3,8 Mio. EUR ab (Gj. 2024: Jahresfehlbetrag -1,50 Mio. EUR).
Die Tochtergesellschaft Esterer AG, Altötting, hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem – vorläufigen und ungeprüften – Jahresüberschuss in Höhe von rund 0,75 Mio. EUR abgeschlossen (Gj. 2024: Jahresfehlbetrag -0,50 Mio. EUR). Nach handelsrechtlichen Abschluss- und Ausweisvorschriften ist dieses Ergebnis nur in Höhe einer möglichen Zuschreibung von rund 0,165 Mio. EUR im oben genannten vorläufigen Jahresüberschuss der Allerthal-Werke AG abgebildet.
Entsprechend dem Vorstandskonzept der Gesellschaft zur Verwendung des Bilanzgewinns (DGAP-Meldung vom 21. März 2024) ergibt sich damit ein Dividendenvorschlag an die diesjährige Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG von voraussichtlich 1,50 EUR je Stückaktie (Vj. 0,00 EUR Dividende).
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 wird – nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer – in der voraussichtlich am 26. März 2026 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen.
Köln, den 15. Januar 2026
Der Vorstand
Ansprechpartner bei Rückfragen:
Eric Hönscheid
Vorstand der Allerthal-Werke AG
Friesenstraße 50, 50670 Köln
Tel. (02 21) 8 20 32 – 18
E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de
Internet: www.allerthal.de
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allerthal-Werke AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221 / 820 32 - 18
|E-Mail:
|silvia.schneider@allerthal.de
|Internet:
|www.allerthal.de
|ISIN:
|DE0005034201
|WKN:
|503420
|Börsen:
|Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2260828
