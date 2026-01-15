EQS-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen 2025: Rekordumsatz und deutlicher Ergebnisanstieg – Prognose 2026

EQS-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen 2025: Rekordumsatz und deutlicher Ergebnisanstieg – Prognose 2026



Lübeck, 15. Januar 2026 – Der Umsatz von Dräger ist im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Berechnungen währungsbereinigt um 5,3 Prozent gestiegen (nominal: 3,3 Prozent). Damit lag er nach einem sehr starken Jahresendgeschäft leicht über der letzten Prognose, wonach Dräger einen währungsbereinigten Anstieg in einer Spanne von 3,0 bis 5,0 Prozent erwartet hatte. Mit rund 3.482 Mio. Euro erreichte der Umsatz den höchsten Wert der Unternehmensgeschichte (2024: 3.370,9 Mio. Euro).

Beide Segmente konnten zum Rekordumsatz beitragen: Die Medizintechnik verzeichnete nach einem Rückgang im Vorjahr ein währungsbereinigtes Wachstum um 7,4 Prozent (nominal: 5,1 Prozent) auf rund 1.996 Mio. Euro (2024: 1.899,7 Mio. Euro), während die Sicherheitstechnik ein währungsbereinigtes Plus um 2,5 Prozent (nominal: 1,0 Prozent) auf rund 1.486 Mio. Euro verbuchte (2024: 1.471,2 Mio. Euro). Die Bruttomarge des Konzerns erhöhte sich, unter anderem aufgrund der guten Entwicklung im vierten Quartal, auf rund 45,4 Prozent (2024: 44,9 Prozent).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg deutlich auf rund 226 bis 236 Mio. Euro (2024: 194,0 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich auf rund 6,5 bis 6,8 Prozent (2024: 5,8 Prozent). Damit lag sie über der letzten Prognose, wonach Dräger eine EBIT-Marge in einer Spanne von 4,5 bis 6,5 Prozent erwartet hatte.

Der Auftragseingang stieg währungsbereinigt um 7,9 Prozent (nominal: 5,8 Prozent) auf rund 3.575 Mio. Euro. Damit übertraf er den hohen Vorjahreswert deutlich (2024: 3.380,5 Mio. Euro). Beide Segmente konnten zum Wachstum beitragen: In der Medizintechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt deutlich um 9,0 Prozent (nominal: 6,5 Prozent) auf rund 2.049 Mio. Euro (2024: 1.924,1 Mio. Euro). In der Sicherheitstechnik legte der Auftragseingang währungsbereinigt um 6,3 Prozent (nominal: 4,8 Prozent) auf rund 1.526 Mio. Euro zu (2024: 1.456,4 Mio. Euro).

Dividendenvorschlag

Im Einklang mit der bestehenden Dividendenpolitik beabsichtigt Dräger, rund 30 Prozent des Konzernjahresüberschusses an seine Aktionäre auszuschütten. Der finale Dividendenvorschlag erfolgt mit den endgültigen Geschäftszahlen für 2025.

Prognose für 2026

Aufgrund des guten Auftragseingangs erwartet Dräger für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 Prozent (währungsbereinigt 2,0 bis 6,0 Prozent) und eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 Prozent.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 24. März 2026 veröffentlicht.

