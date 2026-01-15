EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Beiersdorf Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.beiersdorf.de/investoren/finanzberichte/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.beiersdorf.com/investors/financial-reports/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.beiersdorf.de/investoren/finanzberichte/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.03.2026

Ort:

https://www.beiersdorf.com/investors/financial-reports/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.beiersdorf.de/investoren/finanzberichte/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.beiersdorf.com/investors/financial-reports/financial-reports

Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft Beiersdorfstraße 1 - 9 22529 Hamburg Deutschland Internet: www.Beiersdorf.com

