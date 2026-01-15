EQS-AFR: GFT Technologies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GFT Technologies SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
GFT Technologies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

15.01.2026 / 10:45 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die GFT Technologies SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.gft.com/de/de/about-us/investor-relations/publikationen-und-news

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.gft.com/int/en/about-us/investor-relations/publications-and-news

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.gft.com/de/de/about-us/investor-relations/publikationen-und-news

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.gft.com/int/en/about-us/investor-relations/publications-and-news

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.gft.com/de/de/about-us/investor-relations/publikationen-und-news

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.gft.com/int/en/about-us/investor-relations/publications-and-news

Sprache:Deutsch
Unternehmen:GFT Technologies SE
Schelmenwasenstraße 34
70567 Stuttgart
Deutschland
Internet:www.gft.com
GFT

