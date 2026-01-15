EQS-AFR: SURTECO GROUP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SURTECO GROUP SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SURTECO GROUP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

15.01.2026 / 16:19 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SURTECO GROUP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.surteco.com/de/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://ir.surteco.com/financial-reports

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://ir.surteco.com/de/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://ir.surteco.com/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SURTECO GROUP SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen
Deutschland
Internet:www.surteco.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2260896 15.01.2026 CET/CEST

