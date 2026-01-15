EQS-News: 2025 zeichnete die Nordex Group für fast 32 % der neuen Turbinen-Installationen (MW) an Land in Deutschland verantwortlich

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Marktbericht

Hamburg, 15. Januar 2026. 2025 war die Nordex Group für die Lieferung und Errichtung von 31,5 % aller neu ans Netz angeschlossenen Onshore-Windkraftanlagen (in MW) in Deutschland verantwortlich. Daten der Fachagentur Windenergie an Land bestätigen, dass Nordex im zweiten Jahr in Folge als Marktführer im Marktstammdatenregister geführt wird. Es wurden 285 Anlagen installiert und in Betrieb genommen (basierend auf der von Kunden gemeldeten Inbetriebnahme von Onshore-Windkraftanlagen). Die von Nordex installierte Gesamtkapazität erreichte knapp 1.647 MW, während die Gesamtinstallationen in Deutschland 5.232,5 MW betrugen.

Karsten Brüggemann, Vice President Region Central, Nordex Group, kommentiert: „Ich möchte unseren Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen danken, ebenso wie unseren engagierten Kolleginnen und Kollegen für ihren unermüdlichen Einsatz bei den zahlreichen Projekten, die wir im vergangenen Jahr geliefert und installiert haben. Wir werden weiterhin in Innovation und Service investieren, damit unsere Kunden von verlässlichen Errichtungszeitplänen und hohen Erträgen profitieren – gestützt auf unsere starke regionale Präsenz und eine Technologie, die optimal auf die deutschen Standorte und Netzbedingungen abgestimmt ist. Wir erwarten, dass sich dieser positive Trend auch 2026 fortsetzt. “

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

