EQS-News: Arbitrage Investment AG veröffentlicht gebilligten Wertpapierprospekt zur 8,25 % p.a. Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFCS1)

Köln, 15. Januar 2025 – Die Arbitrage Investment AG („Emittentin“) hat den Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot von bis zu 20.000 auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 20.000.000,00 veröffentlicht (8,25 % p.a. Anleihe 2025/2030; ISIN: DE000A4DFCS1; WKN: A4DFCS).

Das öffentliche Angebot beginnt am 17. Dezember 2025 (9:00 Uhr) und endet – vorbehaltlich einer Verkürzung – am 16. Dezember 2026 (14:00 Uhr). Hinweise zu einer möglichen Verkürzung oder Beendigung des Angebots werden auf der Webseite der Emittentin veröffentlicht.

Die Arbitrage Investment AG kombiniert Handel, Distribution und operative Erfahrung mit einem klaren Fokus auf Wachstumsmärkte wie Solar & Speicher, Recycling & Second-Life sowie Robotik/ Automatisierung. Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe dient dem Ausbau des operativen Geschäfts, insbesondere durch die Finanzierung und Beteiligung an nachhaltigen und diversifizierten Anlageprojekten in der Arbitrage-Gruppe.

Die Anleihe mit wird mit 8,25 % p.a. verzinst, wobei die Zinszahlungen zweimal jährlich erfolgen. Die Rückzahlung der Anleihe erfolgt zum Ende der Laufzeit am 01. Dezember 2030 zu 100 % ihres Nennwertes. Investoren können die Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von 1.000 EUR oder einem Vielfachen auf der Website der Emittentin zeichnen. Geplant ist, die Anleihe in einen Freiverkehr einer deutschen Börse einzubeziehen.

Der Prospekt wurde von der luxemburgischen Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligt. Der gebilligte Prospekt kann abgerufen werden unter der Website der Emittentin: https://arbitrageinvestment.de/investor-relations/ sowie der Börse Luxemburg (Luxembourg Stock Exchange): www.luxse.com.

Die Schuldverschreibung „8,25 % p.a. Anleihe 2025/2030“ kann in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen Angebots erworben werden. Das Angebot richtet sich nicht an Staatsbürger der USA und nicht an Personen, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan haben. Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Kontakt:

Alexander Schneider

Vorstand

Max-Planck-Str. 22

50858 Köln

www.arbitrageinvestment.de

Telefon: +49 221 292473-10

Fax: +49 221 292473-11

HRB: 112260, AR-Vorsitz: Engin Özkan

Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Werbemitteilung im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren. Sie stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage des gebilligten Prospekts erfolgen. Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie investieren. Der Prospekt ist unter https://arbitrageinvestment.de/investor-relations/ sowie bei der Börse Luxemburg unter www.luxse.com erhältlich.

Der Prospekt wurde von der CSSF gebilligt. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der Emittentin oder der Wertpapiere zu verstehen.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland und Luxemburg. Die Wertpapiere sind nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie an oder zugunsten von U.S.-Personen grundsätzlich nicht angeboten oder verkauft werden.

Die Anlage ist mit Risiken verbunden; Anleger können ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Sofern nicht ausdrücklich als Bestandteil des Prospekts einbezogen, sind sonstige Inhalte der genannten Internetseiten nicht Bestandteil des Prospekts und wurden nicht von der CSSF geprüft oder gebilligt.

