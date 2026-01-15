EQS-News: ARI Motors Industries SE und Faction Technology schließen strategisches Term Sheet – ARI baut Beteiligung auf 40 % aus und positioniert sich als europäischer Schlüsselpartner für autonome Lieferfahrze

EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Joint Venture/Vereinbarung

ARI Motors Industries SE und Faction Technology schließen strategisches Term Sheet – ARI baut Beteiligung auf 40 % aus und positioniert sich als europäischer Schlüsselpartner für autonome Lieferfahrze



Borna bei Leipzig, 15. Januar 2026 – Die ARI Motors Industries SE („ARI“) hat mit der US-amerikanischen Faction Technology, Inc. ein strategisches Term Sheet zur Weiterentwicklung der gemeinsamen Gesellschaft ARVIA SE unterzeichnet.

Mit der nun finalisierten Struktur entsteht eine transatlantische Plattform für autonome Lieferfahrzeuge, die industrielle Fahrzeugkompetenz „Made in Europe“ mit marktreifer US-Autonomie-Technologie verbindet – und ARI in eine völlig neue strategische Dimension hebt.

Deutlich verbesserte Struktur: ARI erhöht Beteiligung von 25 % auf 40 %

Im Vergleich zum im November 2025 veröffentlichten Memorandum of Understanding wurde die Struktur der ARVIA SE gezielt vereinfacht. Künftig besteht das Joint Venture ausschließlich aus ARI und Faction.

Dadurch steigt die geplante Beteiligung von ARI nach Einbringung der Faction-Vermögenswerte von ursprünglich 25 % auf nunmehr 40 %.

Bis zum Vollzug dieser Einbringung hält ARI 100 % der Anteile an der ARVIA SE.

Die Einbringung der autonomen Fahr- und Flottentechnologie von Faction ist an eine Mindestfinanzierung von EUR 8 Mio. gebunden – ein klar definierter, wertschaffender Trigger.

Für ARI-Aktionäre bedeutet dies:

Ein deutlich höherer wirtschaftlicher Anteil an einer Plattform, die bereits heute reale Kundenprogramme und skalierbare Umsätze im US-Markt adressiert.

Operative Umsetzung startet – Know-how-Transfer und Industrialisierung

Das Term Sheet sieht einen konkreten operativen Fahrplan vor:

Know-how-Transfer der autonomen Hardware- und Software-Systeme von Faction auf ARI

Integration der Faction-Technologie in bestehende ARI-Fahrzeugplattformen

Aufbau einer skalierbaren Produktions- und Integrationsstruktur in Europa

Schrittweise Übernahme der Software-Weiterentwicklung durch die ARI-Gruppe

ARI bringt dabei seine Kernstärken ein:

Industrialisierung, Individualisierung, Homologation, Export-Know-how sowie europäische Fertigung in Deutschland und Tschechien.

Erste konkrete Skalierung: bis zu 200 Fahrzeuge – über EUR 5 Mio. Umsatz

Auf Basis der aktuellen Planung erwarten die Partner bereits im Jahr 2026 die Produktion und Auslieferung von bis zu 200 autonomen Lieferfahrzeugen aus der europäischen Fertigung der ARI-Gruppe für bestehende Kundenprogramme von Faction in den USA.

Das erwartete Umsatzvolumen aus diesem ersten Produktionslauf liegt bei über EUR 5 Mio.

Dies markiert den Übergang von der Technologie-Phase in die operative Skalierung.

Stimmen der Partner

Thomas Kuwatsch, CFO der ARI Motors Industries SE:

„Mit der neuen Struktur stärken wir unsere Position erheblich. Die erhöhte Beteiligung, die operative Umsetzung und die absehbaren Umsätze zeigen klar, welches Skalierungspotenzial sich für ARI eröffnet.“

Ain McKendrick, CEO von Faction Technology, Inc.:

„ARI ist der ideale Partner für die Industrialisierung unserer autonomen Technologie in Europa. Die Kombination aus Fertigungskompetenz, regulatorischem Know-how und Software-Expertise ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.“

ARI positioniert sich im wachstumsstärksten Segment urbaner Logistik

Autonome Lieferfahrzeuge gelten als einer der größten Effizienz-Hebel im urbanen Logistikmarkt.

Mit der ARVIA SE positioniert sich ARI frühzeitig als europäischer Schlüsselpartner in einem Markt, der durch Kostendruck, Personalmangel und regulatorische Öffnung massiv an Dynamik gewinnt.

Die Gesellschaft bewertet die genannten Entwicklungen als potenziell kursrelevant.

