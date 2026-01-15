EQS-News: Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit kanadischem Payment-Anbieter DebitWay

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kooperation

Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit kanadischem Payment-Anbieter DebitWay

Berlin, 15. Januar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5, Börse Düsseldorf) hat eine strategische Vertriebspartnerschaft mit dem kanadischen Payment Service Provider DataPay Technologies Inc. (DebitWay.com) mit Sitz in Montreal geschlossen. Die Kooperation ermöglicht der Gesellschaft den direkten Zugang zum nordamerikanischen Zahlungsverkehrsmarkt.

Erweitertes Leistungsportfolio für Nordamerika

Durch die Partnerschaft kann Deutsche Payment künftig folgende Zahlungslösungen für den nordamerikanischen Markt anbieten:

INTERAC Online Payment (IOP) - das führende Online-Debit-Zahlungssystem in Kanada

Electronic Funds Transfer (EFT) - direkte Banküberweisungen

Direct Debit Transfer (DDT®) - Lastschriftverfahren

Credit Card Processing (CCP®) - Kreditkartenabwicklung

Erster Merchant bereits live

Die operative Umsetzung der Partnerschaft ist bereits erfolgt: Der erste über Deutsche Payment vermittelte Merchant hat den Vertrag mit DebitWay unterzeichnet.

Strategische Bedeutung

"Mit DebitWay gewinnen wir einen erfahrenen und etablierten Partner für den nordamerikanischen Markt. INTERAC ist das mit Abstand wichtigste Online-Debit-System in Kanada und eröffnet uns Zugang zu einem Markt, den wir bisher nicht bedienen konnten. Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer internationalen Wachstumsstrategie", erläutert Alexander Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE.

Die Gesellschaft verfolgt konsequent den Ausbau ihres globalen Partnernetzwerks und hat in den vergangenen Wochen mehrere strategische Kooperationen geschlossen, um Merchants weltweit optimale Zahlungslösungen anbieten zu können.





Über DebitWay

DebitWay ist seit 2004 ein etablierter kanadischer Payment Service Provider. Durch kontinuierliche Innovation und tiefgreifende Branchenerfahrung hat DebitWay eine herausragende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung wegweisender Produkte, Dienstleistungen und Technologien aufgebaut. Durch die Verbindung von Merchants und Kunden bietet DebitWay eine unmittelbare, sichere und effiziente Plattform für die Abwicklung von Online-Zahlungen.

Über Deutsche Payment A1M SE

Die Deutsche Payment A1M SE mit Sitz in Berlin ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen, das als Payment-Orchestrator maßgeschneiderte Zahlungslösungen für Unternehmen entwickelt. Durch ein internationales Netzwerk von Payment-Partnern bietet die Gesellschaft ihren Kunden Zugang zu optimierten Zahlungsprozessen weltweit.

ISIN: DE000A2P74C5 | WKN: A2P74C | Börse Düsseldorf

Kontakt:

Deutsche Payment A1M SE

Unter den Linden 40

10117 Berlin

Tel: +49 30 81454860

E-Mail: info@deutsche-payment.com



