EQS-News: Future Fuels schließt Gravitationsmessung in “Hornby” ab; mehrere vorrangige Anomalien identifiziert

Emittent / Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Future Fuels schließt Gravitationsmessung in “Hornby” ab; mehrere vorrangige Anomalien identifiziert



15.01.2026 / 12:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW),Future Fuels oder das Unternehmen, freut sich, die Ergebnisse seiner Gravitationsbodenmessung 2025 (die Messung) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt “Hornby Basin” (“das Projekt Hornby” oder “das Projekt”) bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich etwa 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut).

Die Untersuchung wurde von “EarthEx Geophysical Solutions Inc.” (“EarthEx”) durchgeführt und stellt den detailliertesten Gravitationsdatensatz dar, der jemals im Urangebiet “Hornby Basin” erhoben wurde. Das Programm konnte mehrere hochprioritäre Gravitationsanomalien erfolgreich abgrenzen, die räumlich mit wichtigen strukturellen Korridoren, stratigraphischen Grenzen und bekannten Uranmineralisierungen in Verbindung stehen, wodurch Future Fuels ein deutlich besseres Verständnis der Dichtearchitektur des Untergrunds im Gebiet Mountain Lake gewonnen hat.

Rob Leckie, President und CEO von Future Fuels, bemerkte dazu:

“Die Daten, die wir sammeln konnten, entsprechen den Erwartungen, die wir hinsichtlich dieses Vorhabens in Hornby hatten. Die Gravitationsmessungen über Mountain Lake haben klare Ziele ergeben, und die neu entdeckten Anomalien lassen auf ein viel größeres Uransystem schließen. Wir sind optimistisch und freuen uns darauf, diese Ziele in Bohrungen umzusetzen und das unserer Meinung nach bestehende Potenzial in Distriktgröße zu erschließen sowie diese geophysikalische Technik auch an anderen Stellen dieser riesigen Liegenschaft einzusetzen.”

Abbildung 1: Konturen und Farben der vollständigen Bouguer-Anomalie (2,67 g/cm³), überlagert auf dem ArcticDEM-Schattierungsmodell.

Das Programm von 2025 ist Teil der breiter angelegten Explorationsstrategie in Distriktgröße von Future Fuels im Bezirk “Hornby” und unterstreicht das Ziel des Unternehmens, das historische Uransystem “Mountain Lake” zu erweitern und zusätzliche mineralisierte Zonen entlang des strukturellen Korridors “Helmut-Imperial” zu identifizieren. Die Feldarbeiten wurden zwischen Mitte September und Anfang Oktober durchgeführt. Das Unternehmen hat den Umfang des historischen “IsoEnergy-Gravitationsdatensatzes” mehr als verdoppelt, und “EarthEx” hat die neuen Daten mit den Datensätzen aus den Jahren 2022 und 2024 zusammengeführt.



Im Rahmen des Feldprogramms wurden mehrere “Scintrex CG-5-Gravimeter” und ein “Dualfrequenz-Emlid Reach RS2/RS2+ RTK-GNSS-System” eingesetzt. Die Kampagne im Jahr 2025 umfasste die Einrichtung und Überprüfung von Kontrollstationen, Drift-Tests aller Instrumente durch verlängerte 24-Stunden-Aufwärmzyklen und die tägliche Anbindung an die während des Programms im Jahr 2024 eingerichtete “Gravity Control Station” (“GCS”). Die Rohdaten aus “GNSS” und Gravimetrie wurden täglich einer Qualitätskontrolle unterzogen, vom Camp hochgeladen und außerhalb des Standorts mit dem “Oasis Montaj Gravity and Terrain Correction Module” verarbeitet. Alle neu erfassten Gravitationsdaten wurden hinsichtlich Instrumentendrift korrigiert, an die “GCS” angepasst und mit den Daten aus den Jahren 2022 und 2024 zusammengeführt. Die Höhenkorrekturen wurden unter Verwendung hochauflösender “ArcticDEM-Modelle” berechnet, die für “NAD83 (CSRS) UTM Zone 11N” neu projiziert wurden, und die Werte der vollständigen Bouguer-Anomalie (“CBA”) wurden mit einer Dichte von 2,67 g/cm³ generiert. Der zusammengeführte Datensatz wurde mit einer Auflösung von 12,5 Metern gerastert, und es wurde eine Neigungsableitungsfilterung angewendet, um feine Dichtekontraste zu verstärken (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Neigungsableitung der vollständigen Bouguer-Anomalie.

Das Ergebnis ist ein einheitlicher Gravitationsdatensatz in Distriktgröße, der stark mit der kartierten Stratigraphie, topografischen Brüchen und wichtigen strukturellen Merkmalen im gesamten Helmut-Imperial-Korridor korreliert. Eine ausgeprägte nordöstlich-südwestlich verlaufende Gravitationsstruktur dominiert das Untersuchungsgebiet und stimmt mit der regionalen Struktur des “Hornby Basin” überein. “EarthEx” interpretiert den Datensatz über drei Hauptstrukturdomänen hinweg. Nördlich der ”Helmut Fault” ist das Gravitationsfeld relativ glatt und gedämpft, was wahrscheinlich eher auf eine erhebliche Überlagerungsmächtigkeit als auf Variationen der Grundgesteinsdichte zurückzuführen ist. Keine Merkmale in dieser nördlichen Zone werden als direkt mit der Uranmineralisierung in Zusammenhang stehend interpretiert. Zwischen der “Helmut Fault” und der “Imperial Fault” zeigt die Untersuchung mehrere diskrete Gravitationshöhen und -tiefen, die mit den kartierten Kontakten zwischen Einheit 11 und Einheit 12 sowie untergeordneten Verwerfungen korrespondieren. Innerhalb dieses zentralen Strukturblocks wurden vier vorrangige Anomalien (Grav_Anom_1 bis Grav_Anom_4) hervorgehoben, von denen zwei unmittelbar an stratigraphische Grenzen angrenzen, von denen bekannt ist, dass sie die Einlagerung der Uranmineralisierung beeinflussen. Im südwestlichen Teil dieses Bereichs bleiben zwei der Anomalien über die Grenzen der Untersuchung von 2025 hinaus offen, was auf eine mögliche Ausdehnung in Gebiete hindeutet, die zusätzliche Infill- und Randabschlussarbeiten erfordern (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Interpretationskarte

Die bedeutendsten Ergebnisse stammen aus der strukturell komplexen Zone südlich der “Imperial Fault”, in der sich das historische Uransystem “Mountain Lake” befindet. Hier zeigen die “CBA-Daten” eine ausgeprägte, lokalisierte Gravitationsanomalie (“Grav_Anom_5”), die räumlich mit der bekannten Ausdehnung des Systems übereinstimmt. Diese Reaktion ist besonders bemerkenswert, da das System an der Oberfläche innerhalb von Sedimenten der Einheit 12 mit geringer Dichte und Gebieten mit vermutlich mächtiger Überdeckung auftritt. Das Fortbestehen einer starken, positiven Gravitationsanomalie in dieser Umgebung deutet darauf hin, dass das System wahrscheinlich eine messbare Dichtesignatur in der Tiefe aufweist - eine wichtige Bestätigung der Gravitation als direktes Explorationsinstrument für rollfrontartige oder strukturell geprägte Uransysteme im “Hornby Basin”. Unmittelbar neben diesem Ziel, in einem separaten Verwerfungsblock, identifizierte EarthEx eine weitere hohe Gravitationsanomalie (“Grav_Anom_6”), die ein neu definiertes Explorationsziel mit ähnlichem strukturellen Kontext wie Mountain Lake darstellt, jedoch ohne historische Bohrungen. Dieser südliche Bereich wird als derjenige interpretiert, der die vielversprechendsten Anomalien für zukünftige Bohrungen beherbergt.

“EarthEx” empfahl mehrere weitere Schritte, um diese Ziele weiter zu verfeinern und voranzutreiben. Dazu gehören eine hochauflösende, unbegrenzte 3D-Inversion des gesamten Gravitationsdatensatzes zur Modellierung der Dichteverteilungen unter der Oberfläche; eine 2D-Vorwärtsmodellierung entlang von Profilen, die durch geologische Kartierungen und Bohrdaten begrenzt sind; eine hochentwickelte 2D-Frequenzbereichsfilterung zur Unterscheidung zwischen strukturellen, stratigraphischen und mineralisierungsbezogenen Dichteunterschieden; sowie die Fertigstellung des verbleibenden geplanten Gravitationsgitters, das möglicherweise auf eine regionale Komponente erweitert wird, um die offenen Anomalien, die entlang der südlichen und südwestlichen Grenzen des Untersuchungsgebiets von 2025 identifiziert wurden, vollständig zu schließen. Future Fuels bewertet derzeit diese Empfehlungen im Rahmen seiner Explorationsplanung für 2026, die auch das vorgeschlagene 10.000-Meter-Bohrprogramm, zusätzliche geophysikalische Arbeiten und den Bau eines saisonalen Explorationscamps umfasst.

Future Fuels ist von den Ergebnissen aus dem Jahr 2025 äußerst angetan. Diese bestätigen erneut, dass Schwerkraftmessungen ein wirksames Instrument zur Kartierung struktureller Kontrollen und zur Identifizierung von Dichteanomalien im Zusammenhang mit der Uranmineralisierung in “Mountain Lake” sind. Die positiven Ergebnisse direkt über dem bekannten System und das Vorhandensein mehrerer neu definierter Anomalien entlang desselben strukturellen Trends stützen die Ansicht des Unternehmens, dass das Gebiet “Mountain Lake” über die historisch definierte Zone hinaus weitere mineralisierte Abschnitte beherbergen könnte. Die Daten dienen auch als wichtige Grundlage für das umfassendere Explorationskonzept des Unternehmens und ermöglichen eine präzisere Bohrzielauswahl sowie ein besseres Verständnis der lithologischen und strukturellen Kontrollen der Uranvorkommen im “Hornby Basin.”

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo., (NAPEG Licence #L5576), ist ein Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Properties. Herr Rodway hat die Daten verifiziert und den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Future Fuels Inc.

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW) ist das Projekt “Hornby”, das das gesamte 3.407 km² große “Hornby Basin” im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch das historische System “Mountain Lake”. Darüber hinaus besitzt Future Fuels das Konzessionsgebiet “Covette” in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Future Fuels Inc.und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt „Interessen / Interessenkonflikte“).

Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung.

Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als „Verbreiter“ bezeichnet).

Interessen / Interessenskonflikte

Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss.

Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: Future Fuels Inc. Datum der erstmaligen Verbreitung: 06.01.2025

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 08:23 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt.

Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen „so wie sie ist“ zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

