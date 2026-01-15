EQS-News: Heartstream als unabhängiges Notfallversorgungsunternehmen gegründet

EQS-News: Heartstream / Schlagwort(e): Produkteinführung

Das ehemalige Philips-Geschäftsfeld Emergency Care wird zum ersten Plattformunternehmen von Emergency Care Holdings und setzt damit seine jahrhundertelange Mission fort, Leben zu retten

BOTHELL, Washington, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Emergency Care Holdings (ECH), eine von Bridgefield Capital gegründete Plattform zum Zusammenschluss und Wachstum branchenführender Unternehmen im Bereich medizinischer Notfallprodukte, gab heute die Gründung von Heartstream bekannt, einem neuen unabhängigen Unternehmen, das sich der Weiterentwicklung lebensrettender Notfallversorgungstechnologien widmet.

Heartstream entsteht durch die vollständige Übernahme des Philips Emergency Care-Geschäfts von Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). Die Transaktion markiert den offiziellen Start von ECH und legt dessen langfristige Strategie fest, ausschließlich in die Notfallversorgung zu investieren.

„Bei Heartstream ist es unsere Mission, die Überlebensraten bei Herzstillstand deutlich zu erhöhen, die klinischen Ergebnisse in der Notfallversorgung zu verbessern, die Kosten für Gesundheitssysteme zu senken und die Belastung für medizinisches Fachpersonal zu verringern. Wir blicken auf eine lange Geschichte zurück, in der wir marktführende Lösungen für AEDs, professionelle Defibrillatoren und Fernpatientenmonitore angeboten und lebensrettende Innovationen dort bereitgestellt haben, wo sie am dringendsten benötigt werden", so Ryan Landon, CEO von Heartstream. „Wir sind bestrebt, die Zusammenarbeit mit uns für Ersthelfer und Partner weltweit einfach, reibungslos und mühelos zu gestalten."

Mit einer über 100-jährigen Tradition in der Herzüberwachung und über 40 Jahren Erfahrung mit Defibrillatorlösungen umfasst das Portfolio von Heartstream heute Innovationen von Unternehmen wie Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Royal Philips, Remote Diagnostic Technologies, Goldway Shenzhen und dem ursprünglichen Unternehmen Heartstream, das 1992 gegründet wurde. Im Laufe seiner Geschichte hat das Unternehmen branchenprägende Innovationen hervorgebracht, darunter den ersten 12-Kanal-EKG-Algorithmus, die erste biphasische Defibrillationswellenform – heute ein Industriestandard – und den ersten Defibrillator, der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration als frei verkäufliches Produkt zugelassen wurde, wodurch der Zugang zu AEDs dort erweitert wurde, wo es am häufigsten zu plötzlichen Herzstillständen kommt.

Heute baut Heartstream als unabhängiges Unternehmen innerhalb der ECH-Gruppe auf diesem Erbe auf und produziert und vermarktet weiterhin bewährte Notfallversorgungslösungen, darunter HeartStart-AEDs, Tempus- und Intrepid-Patientenüberwachungssysteme sowie integrierte Softwarelösungen. Das Unternehmen wird im Rahmen einer mehrjährigen Lizenzvereinbarung für die Nutzung der Marke Philips tätig sein.

Der plötzliche Herzstillstand ist nach wie vor eine der dringendsten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit weltweit. Laut der American Heart Association ereignen sich fast 72 Prozent der Fälle außerhalb von Krankenhäusern, und laut den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention liegt die Überlebensrate bei weniger als 10 Prozent. Dennoch verfügt weniger als ein Prozent der Haushalte über einen Defibrillator.

Mit einem neuen operativen Fokus und gezielten Investitionen wird Heartstream Initiativen priorisieren, die darauf abzielen, den Zugang zu AEDs an öffentlichen Orten und zu Hause zu verbessern. Das Unternehmen plant außerdem, die Notfallversorgung durch eine breitere globale Präsenz, eine stärkere Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, modernisierte digitale und vernetzte Versorgungslösungen, verbesserte Partnerschaften mit strategischen Distributoren, kundenorientiertere Innovationen sowie erweiterten Support, Dienstleistungen und klinische Schulungen zu verbessern.

„Als Teil von Emergency Care Holdings ist Heartstream in der Lage, die Zukunft der Notfallversorgung anzuführen. ECH bringt den Fokus und das Kapital mit, die wir benötigen, um unsere Geschäftstätigkeit zu stärken und unsere wichtige Mission weiter zu verfolgen", fügte Landon hinzu. „Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der tiefe Respekt vor den Menschen, die sich auf unsere Lösungen verlassen – Patienten, Ärzte, Krankenschwestern, Rettungssanitäter, Rettungsassistenten und normale Bürger, die bereit sind zu helfen, wenn Leben auf dem Spiel stehen. Wir lieben, was wir tun."

Informationen zu Heartstream

Heartstream ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Notfallmedizin mit einer mehr als hundertjährigen Tradition der Innovation. Von frühen Fortschritten in der Herzdiagnostik bis zur Entwicklung des ersten modernen automatisierten externen Defibrillators (AED) hat Heartstream stets wegweisende lebensrettende Technologien entwickelt, die sowohl für Fachleute als auch für die Öffentlichkeit zugänglich, zuverlässig und einfach zu bedienen sind.

Heartstream, ehemals das Notfallversorgungsgeschäft von Philips, wird derzeit als eigenständiges Unternehmen betrieben, das von Emergency Care Holdings unterstützt wird. Heartstream produziert und vermarktet weiterhin Notfallprodukte unter der Marke Philips im Rahmen einer langfristigen Markenlizenzvereinbarung.

Geleitet von einer menschenzentrierten Designphilosophie liefert Heartstream Produkte und kommerzielle Lösungen, die das gesamte Spektrum der medizinischen Notfallversorgung abdecken. Mit einem erneuten Fokus auf Patienten, Ärzte und Ersthelfer hat sich Heartstream zum Ziel gesetzt, eine erschwingliche und zugängliche Notfallversorgung zu fördern – dort, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heartstream.com.

Informationen zu Emergency Care Holdings

Emergency Care Holdings (ECH) ist eine von Bridgefield Capital entwickelte Plattform zum Erwerb und zur Skalierung führender Unternehmen im Bereich medizinischer Notfallprodukte.

ECH konzentriert sich darauf, Abläufe zu optimieren, Innovationen zu beschleunigen und den Zugang zu zuverlässigen, lebensrettenden Technologien zu erweitern, die von Ersthelfern, Gesundheitssystemen und Gemeinden auf der ganzen Welt genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.emergencycareholdings.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2861307/Heartstream_Wordmark_Final_Logo.jpg

