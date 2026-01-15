EQS-News: HPW Metallwerk und Partner KSH International erschließen indischen Wachstumsmarkt

Emittent / Herausgeber: hpw Metallwerk GmbH / Schlagwort(e): Vertrag

HPW Metallwerk und Partner KSH International erschließen indischen Wachstumsmarkt



15.01.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HPW Metallwerk und Partner KSH International erschließen indischen Wachstumsmarkt

Exklusiver Lizenzvertrag für Indien erschließt den attraktiven indischen Markt für PEEK-beschichtete Hochleistungsdrähte von HPW

Kundenstamm der KSH International umfasst mehr als 120 + OEMs

Wachstumsmarkt Indien für E-Mobility: Anteil elektrischer Pkw soll bis 2030 auf 30 Prozent steigen, Anteil von E-Lkw soll sich sogar auf 70 Prozent erhöhen

Produktion der PEEK-Drähte in Indien soll ab 2026 starten

Linz, 14. Jänner 2026 - Die HPW Metallwerk GmbH (HPW), ein Hersteller von Hochleistungskupferdrähten für die Industrie, hat gemeinsam mit der KSH International Limited (KSH), Teil der KSH Group aus Indien, einen exklusiven Lizenzvertrag unterzeichnet. Die KSH International Limited verfügt über eine Historie von über 45 Jahren und ist auf die Herstellung von Wickeldrähten fokussiert. Zu den vielfältigen Anwendungsgebieten von KSH International gehören unter anderem Wickeldrahtlösungen für Industriemotoren, Energienetze, Stromerzeugung durch Windanlagen sowie Lösungen für den Schienenverkehr und die Elektromobilität. KSH International erzielte im vergangenen Geschäftsjahr (abgeschlossen per 31.3.2025) einen Umsatz von 235 Millionen USD. In Zukunft nutzt KSH über einen exklusiven Lizenzvertrag die innovative und patentierte PEEK-Technologie von HPW zur Herstellung von Hochleistungsdrähten, die vor allem in der Automobilindustrie bei der Fertigung von leistungsstarken Elektromotoren für automobile Anwendungen zum Einsatz kommen. Die innovativen Hochleistungsdrähte von HPW können somit für den etablierten Kundenstamm von KSH genutzt werden, dazu zählen u.a. 120 + global tätige OEMs oder Großkonzerne wie Hitachi, Siemens, Toshiba oder GE Verona. Rund drei Viertel der jährlichen Produktionskapazitäten von KSH International von insgesamt 41.000 MT (metrischen Tonnen) werden für den wachstumsstarken indischen Markt genutzt.

Der indische Markt für Elektromobilität bietet laut aktuellen Marktstudien hohes Wachstumspotenzial. So hat sich die indische Regierung zum Ziel gesetzt, dass der Anteil der elektrischen Fahrzeuge bis 2030 für Pkw auf 30 Prozent, für Lkw und Busse auf 70 Prozent und für Zwei- sowie Dreiräder auf 80 Prozent steigen soll. Im Jahr 2024 lag der Anteil von Elektrofahrzeugen aller Kategorien an den gesamten Neuzulassungen bei 7,4 Prozent.

Darüber hinaus beliefert KSH ihre Kunden in mehr als 24 Länder weltweit. Die Produktion der PEEK-Drähte in Indien soll 2026 starten. Durch diese Kooperation erhält HPW Zugang zu neuen Märkten und Kunden und stärkt damit seine internationale Wachstumsstrategie.

Harald Lackner, CSO von HPW: „Indien ist ein extrem dynamischer Markt für vielfältige Anwendungen für Hochleistungsdrähte im Bereich der E-Mobility und der fortschreitenden Elektrifizierung des Energiesektors, wie wir sie produzieren. Der Lizenzvertrag mit KSH International ist demnach ein wichtiger Schritt für HPW, um neue attraktive Märkte und Kunden außerhalb Europas zu erschließen. Wir freuen uns sehr, einen so passgenauen Partner in dieser spannenden Region gefunden zu haben. Gemeinsam können wir auf effiziente Weise unser Flaggschiff-Produkt der PEEK-Drähte am Wachstumsmarkt Indien positionieren.“

Sandesh Bhagwat, CEO bei KSH International: „Die Automobilindustrie und der Bereich Elektrofahrzeuge sind ein wichtiger Markt für KSH International. Diese strategische Partnerschaft vereint die Fertigungskapazitäten von KSH International mit der fortschrittlichen Technologie von HPW und stärkt damit unsere Fähigkeit, leistungsstarke und anspruchsvolle Anwendungen in der Automobilindustrie zu bedienen. Wir freuen uns und sind stolz darauf, mit HPW zusammenzuarbeiten, und betrachten diese Zusammenarbeit als einen wichtigen Schritt, um unseren Kunden innovative, hochwertige Lösungen anbieten zu können.“

Über HPW

HPW, High Performance Wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Kupfer-Hochleistungsdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren und das Schnellladen in der E-Mobility. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden – darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer – in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologie und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich. www.hpwires.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: hpw Metallwerk GmbH Auwiesenstraße 2 4030 Linz Österreich Internet: https://www.hpwires.com/ EQS News ID: 2259906