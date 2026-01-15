EQS-News: Indigo verkauft CO₂-Zertifikate über 2,85 Millionen Tonnen an Microsoft und stärkt die Bodengesundheit durch regenerative Landwirtschaft

EQS-News: Indigo Agriculture / Schlagwort(e): ESG

BOSTON, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Indigo Carbon PBC gibt heute eine der größten Vereinbarungen im Bereich Boden-Kohlenstoff bekannt. Im Rahmen einer 12-jährigen Partnerschaft wird Microsoft CO₂-Zertifikate über 2,85 Millionen Tonnen aus dem Indigo-Programm erwerben. Damit werden Tausende amerikanische Landwirte auf Millionen von US-Hektar bei der Umstellung auf regenerative Landwirtschaft unterstützt.

Die Vereinbarung ist die dritte Transaktion zwischen Indigo und Microsoft und baut auf früheren Käufen von 40.000 Tonnen im Jahr 2024 sowie 60.000 Tonnen im Jahr 2025 auf. Sie unterstreicht Microsofts Engagement, bis 2030 CO₂-negativ zu werden, sowie Indigos führende Rolle bei der Bereitstellung skalierbarer, hochwertiger CO₂-Entfernung aus landwirtschaftlichen Böden.

Regenerative Landwirtschaft als Schlüssel zur Klimaneutralität

Regenerative Landwirtschaftspraktiken werden von Regierungen und Klimaorganisationen als wirksames Instrument zur CO₂-Entfernung anerkannt. Sie haben das Potenzial, jährlich mehr als 3,5 Gigatonnen CO₂-Äquivalent zu binden*. Gleichzeitig verbessern sie die Bodengesundheit, steigern die Widerstandsfähigkeit und Erträge von Nutzpflanzen und fördern Investitionen in ländlichen Regionen. Angesichts zunehmender Wasserknappheit bieten Programme für regenerative Landwirtschaft zudem wichtige Zusatznutzen, darunter eine bessere Wasserinfiltration, geringerer Wasserverbrauch und stärkere Unterstützung für ländliche Gemeinden.

„Der Kauf von Microsoft zeigt die transformative Kraft der regenerativen Landwirtschaft – für Wassereinzugsgebiete, landwirtschaftliche Gemeinschaften und globale Netto-Null-Ziele", sagt Meredith Reisfield, Senior Director Policy, Partnerships and Impact bei Indigo. „Indigo ist ein Wegbereiter des heutigen Boden-Kohlenstoffmarktes. Durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit Landwirten konnten wir bereits 64 Milliarden Gallonen Wasser einsparen und seit 2018 fast eine Million Tonnen CO₂-Zertifikate ausgeben."

Finanzielle Anreize für Landwirte

In einer Zeit, in der Landwirte zunehmendem wirtschaftlichen und ökologischen Druck ausgesetzt sind, bietet diese Vereinbarung wichtige finanzielle Anreize für die Einführung und Ausweitung regenerativer Praktiken. Sie stärkt die Widerstandsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe und eröffnet neue Einkommensquellen. Indigo arbeitet mit Landwirten auf acht Millionen Hektar zusammen und hat ihnen bisher insgesamt 40 Millionen US-Dollar über alle Indigo-Programme hinweg ausgezahlt – unabhängig von staatlichen Fördermitteln.

„Microsoft schätzt Indigos Ansatz zur regenerativen Landwirtschaft, der messbare Ergebnisse durch verifizierte Zertifikate und Zahlungen an Landwirte liefert und gleichzeitig die Boden-Kohlenstoff-Wissenschaft mit fortschrittlicher Modellierung und akademischen Partnerschaften vorantreibt. Indigo stärkt den Kohlenstoffmarkt durch sein Engagement für die Verbesserung der Projektqualität, die Förderung der Weiterentwicklung von Drittanbieterstandards und die Produktion hochwertiger CO₂-Zertifikate", sagte Phillip Goodman, Director of Carbon Removal bei Microsoft.

Hohe Integrität und wissenschaftliche Standards

Die Vereinbarung gehört zu den ersten im Bereich Boden-Kohlenstoff, die Zertifikate umfasst, welche gemäß den Core Carbon Principles des Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) genehmigt wurden.

Auf Basis peer-reviewter Forschung, praxisnaher Wissenschaft sowie moderner Fernerkundung und maschinellem Lernen hat Indigo 927.296 CO₂-Zertifikate aus dem Projekt CAR1459 ausgegeben. Diese basieren auf dem Soil Enrichment Protocol (SEP) des Climate Action Reserve.

Zusätzlich zu den 100-jährigen Überwachungs- und Rückfallausgleichsverpflichtungen des SEP hat Indigo weitere Maßnahmen eingeführt, um das Rückfallrisiko während der mit Microsoft vereinbarten Haltbarkeitsdauer von 40 Jahren zu minimieren.

Über Indigo Ag

Indigo Ag setzt neue Maßstäbe in der Landwirtschaft – mit bewährten Lösungen, die Böden aufbauen, gesunde Wassereinzugsgebiete unterstützen und eine nachhaltige Produktivität auf landwirtschaftlichen Betrieben fördern. Ziel ist ein dauerhaft resilientes globales Ernährungssystem.

Indigo verbindet Landwirte mit Programmen und Produkten, um widerstandsfähige Kulturen anzubauen, und ermöglicht Unternehmen Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe, Böden und Ökosysteme, die im Laufe der Zeit stärker werden. Mit mehr als einem Jahrzehnt nachweisbarer Wirkung haben Indigo und seine Tochtergesellschaften Landwirten bereits Dutzende Millionen US-Dollar gezahlt und über eine Million Tonnen Kohlenstoff aus Ackerflächen weltweit entfernt.

Das Programm Carbon by Indigo wird von Indigo Carbon PBC betrieben, einer gemeinnützigen Gesellschaft und Tochtergesellschaft von Indigo Ag. Mehr erfahren unter indigoag.com

