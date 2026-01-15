Quartalszahlen

Florierendes Investmentbanking gibt Morgan Stanley Schwung

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Morgan Stanley hat im vierten Quartal dank guter Geschäfte im Bereich Investmentbanking den ⁠Gewinn deutlich ‍gesteigert. Der Gewinn belief sich auf 4,40 Milliarden Dollar oder 2,68 Dollar je ‌Aktie, wie die US-Großbank am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es ‍3,71 Milliarden Dollar oder 2,22 Dollar je Aktie gewesen. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um 1,6 Prozent zu.

Die Erträge im Investmentbanking stiegen auf 2,41 Milliarden Dollar, ‍nach 1,64 Milliarden Dollar im ⁠Vorjahr. Eine Welle großer Transaktionen hatte das weltweite Volumen von Fusionen und Übernahmen (M&A) im vergangenen ‍Jahr auf über 5,1 Billionen Dollar getrieben. "Die Aktivitäten im Investmentbanking haben ⁠sich beschleunigt und die globalen Märkte blieben stark", sagte Vorstandschef Ted Pick. Auch das Geschäft mit der Begleitung von Börsengängen ‍und Anleiheemissionen ‌florierte. Die Bank war unter anderem an dem Börsengang des Medizintechnik-Anbieters Medline beteiligt, dem größten des Jahres 2025. Zudem blieb der Aktienhandel ein Lichtblick, da Kunden angesichts schwankender Märkte ihre Portfolios umschichteten.

Morgan Stanley

