Ifo: Wohnungsbau kommt nicht so recht vom Fleck

Reuters · Uhr
Berlin, 15. Jan (Reuters) - Die Stimmung im Wohnungsbau hat sich vor der Jahreswende leicht ⁠eingetrübt.

Der Geschäftsklimaindex ‍fiel im Dezember von minus 19,3 auf minus 20,6 Punkte, wie ‌das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag mitteilte. Die Unternehmen schätzten ‍die aktuelle Lage schlechter ein und auch die Erwartungen für die kommenden Monate. "Der Wohnungsbau kommt nicht so recht vom Fleck", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter ‍der Ifo-Umfragen. Die strukturellen ⁠Probleme der Branche bestünden fort.Der Anteil der Unternehmen im Wohnungsbau, die von zu ‍wenig Aufträgen berichten, stieg weiter: von 47,0 auf 47,7 Prozent. ⁠Auch die Stornierungen nahmen erneut zu: Der Anteil der Firmen, die von abgesagten Bauprojekten berichten, kletterte von ‍11,0 auf ‌11,5 Prozent. "Die zuletzt gestiegenen Wohnungsbaugenehmigungen schlagen sich bislang nicht in der Stimmung der Unternehmen nieder", so Wohlrabe. Viele Betriebe warteten weiterhin auf eine spürbare Belebung der Nachfrage.

(Bericht von Reinhard Becker. Redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

