Iran: Flüge finden regulär statt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Berichten über eine Schließung des iranischen Luftraums haben die Behörden im Land Entwarnung gegeben. Flüge fänden regulär statt, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die zivile Luftfahrtbehörde. Passagiere sollten sich dennoch unter einer zentralen Nummer informieren, ob ihre Flüge stattfinden, hieß es in dem Bericht auf Telegram. Offiziell bestätigte der Iran die Sperrung seines Luftraums in der Nacht nicht.

Seit Mittwochabend mehrten sich Sorgen über eine militärische Eskalation in der Region. US-Präsident Donald Trump hatte Irans Führung wiederholt gedroht, nachdem der Sicherheitsapparat die Proteste im Land brutal niedergeschlagen hat. Welche Optionen Trump erwägt und ob er auch militärische Angriffe in Kauf nimmt, ist unklar./arb/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News