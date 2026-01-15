IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge meldet nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös in Höhe von bis zu 4 Millionen C$

IRW-PRESS: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge meldet nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös in Höhe von bis zu 4 Millionen C$

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Vancouver, Kanada - 14. Januar 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) durchzuführen, um durch die Ausgabe von bis zu 33.333.333 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,12 C$ pro Einheit einen Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 C$ zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant kann bis zu 36 Monate nach Abschluss des Angebots zum Ausübungspreis von 0,15 C$ pro Stammaktie zum Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot soll zur Unterstützung der bestehenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Das Angebot soll am oder um den 27. Januar 2026 (das Abschlussdatum) abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen unternehmensinternen, behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die CSE). Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum. Das Unternehmen kann Personen, die als Vermittler für das Angebot tätig sind, gemäß den Regeln der CSE vergüten.

Ein strategischer Investor des Unternehmens, Herr Russell Starr, hat sich verpflichtet, sich mit bis zu 1.000.000 C$ am Angebot zu beteiligen. Herr Starr wird dem Unternehmen außerdem als Sonderberater beitreten. Herr Starr ist eine ehemalige Führungskraft von der Bay Street und Associate-Hedgefonds-Manager. Herr Starr ist auch ein Seed-Investor bei Echelon Wealth Partners (heute Ventum Financial Corp.), einem großen kanadischen Investmenthändler. Herr Starr hatte Positionen in der Geschäftsführung und im Board of Directors bei Cayden Resources Inc. und Auryn Resources Inc. sowie anderen öffentlichen Emittenten inne. Als leitender Angestellter, Direktor und Fachmann für Unternehmensfinanzen war Herr Starr an Marketing- und Finanzierungsmaßnahmen beteiligt, darunter dem Verkauf von Cayden Resources Inc. für 205 Mio. C$ an Agnico Eagle Mines Limited im Jahr 2014. Als Chief Executive Officer von Trillium Gold Mines Inc. (jetzt Renegade Gold Inc.) wirkte Herr Starr an der Konsolidierung des Confederation Greenstone Belt im Bergbaugebiet Red Lake und dem Aufbau eines Explorationsportfolios sowohl für Edelmetalle als auch kritische Elemente mit. Zuletzt war Herr Starr bei DeFi Technologies Inc. als Leiter des Bereichs Kapitalmärkte tätig, wo er die Notierung des Unternehmens am NASDAQ Capital Market beaufsichtigte. Herr Starr hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Queens University, einen Master-Abschluss in Ökonometrie der University of Victoria und einen MBA der Ivey Business School der Western University.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie dieser Begriff in Regulation S des U.S. Securities Act definiert ist) angeboten oder verkauft werden, sofern keine solche Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Finanzberichte enthält.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit reichen kritischen Mineralvorkommen in Nordamerika konzentriert. Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Unternehmens stehen zwei vielversprechende Projekte, darunter das Konzessionsgebiet Serpentine (Serpentine) und der South Contact District (Projekt South Contact). Das Projekt South Contact umfasst das Konzessionsgebiet Titac (Titac) und das Konzessionsgebiet Skibo, die sich entlang des Basalkontakts des Duluth Complex nördlich von Duluth (Minnesota) befinden. Die Projekte enthalten zusammen Kupfer-Nickel- und Titan-Vanadium-Mineralressourcen in großen Mengen, die in mafischen, ultramafischen und oxidischen ultramafischen Intrusionen lagern. Serpentine ist eine magmatische Sulfidlagerstätte, für die eine Schätzung der vermuteten und angedeuteten Kupfer- und Nickelressourcen vorliegt. Ein Teil des Konzessionsgebiets Titac, bekannt als Titac South, enthält eine vermutete Mineralressourcenschätzung der Titandioxidmineralisierung, deren Einzelheiten in einem NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St. Louis County, Minnesota, USA mit Stichtag 18. September 2024 enthalten sind. Der technische Bericht kann im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

FÜR GREEN BRIDGE METALS

David Suda

President und Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und anderen ähnlichen Begriffen oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Dazu zählen Aussagen über: den Bruttoerlös aus dem Angebot; den Abschluss des Angebots und den Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots; die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus dem Angebot; die Beteiligung von Herrn Starr am Angebot und seine Rolle als Sonderberater des Unternehmens; sowie die behördliche und unternehmensinterne Genehmigung des Angebots.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. In einigen Fällen werden wesentliche Annahmen und Faktoren in dieser Pressemitteilung im Zusammenhang mit den Aussagen oder Offenlegungen, die zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, dargestellt oder erörtert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die folgende Liste wesentlicher Faktoren und Annahmen nicht vollständig ist. Die Faktoren und Annahmen umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich: des Abschlusses des Angebots zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt; des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen für das Angebot durch das Unternehmen; und der erwarteten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot durch das Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Risiko, dass das Angebot nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, das Risiko, dass das Unternehmen weniger als den maximalen Bruttoerlös aus dem Angebot erzielt, das Risiko, dass das Unternehmen die Erlöse aus dem Angebot nicht wie derzeit erwartet verwendet, Risiken im Zusammenhang mit der Nichtgenehmigung des Angebots durch die Aufsichtsbehörden, Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbauindustrie, Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten, einschließlich Veränderungen der Preise für wichtige Minerale und Edelmetalle, Gesetzesänderungen (einschließlich Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen) und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser im aktuellen Lagebericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82506

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82506&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3929211025

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.