Katar begrüßt zweite Phase des Gaza-Friedensplans

dpa-AFX · Uhr
DOHA (dpa-AFX) - Der Vermittlerstaat Katar bewertet die US-Ankündigung zum Beginn der nächsten Phase des Gaza-Friedensplans positiv. Der Golfstaat hoffe, dass der Start der zweiten Phase zur Verbesserung der humanitären Situation beitrage, erklärte Außenamtssprecher Madschid al-Ansari.

Alle Parteien müssten das Abkommen vollständig umsetzen. Humanitäre Hilfe müsse uneingeschränkt erlaubt werden, um ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Ein rascher Wiederaufbau müsse vorangetrieben werden. Al-Ansari rief die internationale Gemeinschaft am späten Mittwochabend dazu auf, weiter einen dauerhaften Waffenstillstand zu unterstützen.

In der zweiten Phase des Friedensplans soll es um die Entwaffnung der Hamas, die Einsetzung einer technokratischen Übergangsregierung sowie um den Beginn des Wiederaufbaus des Gazastreifens gehen, wie der US-Sondergesandte Steve Witkoff am Mittwoch mitgeteilt hatte.

Katar und die USA vermitteln neben Ägypten zwischen Israel und der islamistischen Hamas./arj/DP/stk

