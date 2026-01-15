Konsumenten sorgen 2025 für Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft

- von Klaus Lauer und Rene Wagner

Berlin, 15. Jan (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist nach zwei Rezessionsjahren in Folge 2025 erstmals wieder gewachsen.

Vor allem Konsumausgaben der Deutschen sorgten trotz der allgemeinen Verunsicherung dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent zum Vorjahr stieg, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag ⁠mitteilte. Denn der Außenhandel bremste das ‍Wachstum massiv. "Die Exportwirtschaft sah sich heftigem Gegenwind ausgesetzt durch die höheren US-Zölle, die Euro-Aufwertung und die stärkere Konkurrenz aus China", sagte Statistikamts-Präsidentin Ruth Brand in Berlin. Ökonomen trauen Europas größter Volkswirtschaft im laufenden Jahr ein Wachstum von etwa einem Prozent ‌zu - begünstigt durch staatliche Investitionen in Aufrüstung und Infrastruktur.

Nachdem die deutsche Wirtschaft die Corona-Krise überwunden hatte, sorgte der Ukraine-Krieg mit Inflation und hohen Energiekosten für weitere Einbußen. So schrumpfte das BIP 2023 ‍um 0,9 Prozent und 2024 um 0,5 Prozent. Im vergangenen Jahr stieg die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen minimal auf 4,47 Billionen Euro. Die Wirtschaftskraft liegt damit nur um 0,2 Prozent über dem Niveau von 2019 vor der Virus-Pandemie. "Eine Phase von sechs Jahren ohne steigendes Bruttoinlandsprodukt ist einmalig in der Bundesrepublik Deutschland", sagte Nils Jannsen vom Kiel Institut (IfW) dazu.

"Es spricht Bände, dass die Wirtschaftsleistung nur so hoch ist wie vor der Pandemie", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Der mangelnde Reformwille der Politik fällt der Wirtschaft erneut ‍auf die Füße."

HOHE KONSUMAUSGABEN - BAU BLEIBT MAU - EXPORTE SINKEN

Impulse für das Wachstum 2025 kamen ⁠ausschließlich von der Binnennachfrage. Auch dank der bei 2,2 Prozent stagnierenden Inflation zeigten sich die Deutschen konsumfreudiger. "Das Wachstum ist vor allem auf die gestiegenen Konsumausgaben der privaten Haushalte und des Staates zurückzuführen", sagte Statistikamtschefin Brand. Die privaten Ausgaben stiegen um 1,4 Prozent und der Staatskonsum legte um 1,5 Prozent zu.

Die Baubranche ‍kämpft derweil noch immer mit schwacher Nachfrage, da für viele potenzielle Häuslebauer der Traum von den eigenen vier Wänden wegen hoher Finanzierungs- und Materialkosten platzte. Die Bauinvestitionen sanken um 0,9 Prozent und damit das fünfte ⁠Jahr in Folge, Ausrüstungsinvestitionen etwa in Maschinen und Fahrzeuge fielen sogar um 2,3 Prozent.

Während die Inlandskonjunktur für Schwung sorgte, bremste der Außenhandel das BIP um 1,5 Prozentpunkte. Denn die Ausfuhren fielen um 0,3 Prozent und damit das dritte Jahr in Folge, während die Einfuhren um 3,6 Prozent zulegten. Der Außenbeitrag - also die Differenz von Exporten und Importen - sank auf 110 Milliarden ‍Euro. Dies ist der geringste Wert seit über 20 Jahren, wenn man die ‌durch den Ukraine-Krieg verzerrten Daten von 2022 ausklammert. "Wegen der aggressiven Zollpolitik der USA und der offensiven Industriepolitik Chinas war trotz eines robusten Wachstums der Weltwirtschaft die Exportentwicklung schwach", sagte Sebastian Dullien vom gewerkschaftsnahen IMK-Institut.

STAATSAUSGABEN DÜRFTEN WIRTSCHAFT 2026 ANKURBELN

Im Schlussquartal 2025 dürfte die Wirtschaftskraft nach ersten Berechnungen der Statistiker ebenfalls um 0,2 Prozent gestiegen sein. Im laufenden Jahr sollen dann die geplanten Mehrausgaben der öffentlichen Hand für Verteidigung und Infrastruktur die Wende bringen und auch für verstärkte private Investitionen sorgen. Das Sondervermögen habe 2025 noch nicht für spürbare Impulse gesorgt, erklärte das Amt.

Die Wirtschaftslobby fordert über das Fiskalpaket hinaus Initiativen der Politik, um den Standort Deutschland zu verbessern. "Auf den Herbst der Reförmchen muss jetzt ein Jahr der echten Reformen folgen, damit unsere Unternehmen die verloren gegangene Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen können", sagte Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK).

Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet ⁠mit Anlaufen des Fiskalpakets, dass sich die Konjunktur zu Jahresbeginn weiter stabilisiert und später an Dynamik gewinnt. Dennoch signalisierten jüngste Daten noch keine breite konjunkturelle Belebung, "was die Unsicherheiten für die kurzfristigen Wachstumsperspektiven unterstreicht", erklärte das Ministerium.

