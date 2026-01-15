Luxuskonzern Richemont wächst dank Schmuckgeschäft zweistellig

Zürich, 15. Jan (Reuters) - Getrieben von einem florierenden Schmuckgeschäft ist ⁠der ‍Luxusgüterkonzern Richemont im Weihnachtsquartal weiter gewachsen.

Von Oktober ‌bis Dezember stieg der Umsatz währungsbereinigt um ‍elf Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Cartier-Schmuck am Donnerstag mitteilte. Analysten ‍hatten einer Erhebung ⁠von Visible Alpha zufolge durchschnittlich mit Erlösen von ‍6,28 Milliarden Euro gerechnet. Die Schmucksparte setzte ⁠14 Prozent mehr um. Besonders gut lief es für das Schweizer ‍Unternehmen ‌im Nahen Osten sowie in Japan.

