Luxuskonzern Richemont wächst dank Schmuckgeschäft zweistellig

Reuters · Uhr
Luxusgüter
Zürich, 15. Jan (Reuters) - Getrieben von einem florierenden Schmuckgeschäft ist ⁠der ‍Luxusgüterkonzern Richemont im Weihnachtsquartal weiter gewachsen.

Von Oktober ‌bis Dezember stieg der Umsatz währungsbereinigt um ‍elf Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Cartier-Schmuck am Donnerstag mitteilte. Analysten ‍hatten einer Erhebung ⁠von Visible Alpha zufolge durchschnittlich mit Erlösen von ‍6,28 Milliarden Euro gerechnet. Die Schmucksparte setzte ⁠14 Prozent mehr um. Besonders gut lief es für das Schweizer ‍Unternehmen ‌im Nahen Osten sowie in Japan.

(Bericht von Oliver Hirt und John Revill, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

