Minenaktien & Edelmetalle Insights 2026: Ist jetzt der Einstieg noch möglich? | Börse Stuttgart

Hier geht es zum Anlegerclub der Börse Stuttgart ► https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/auth/anmelden



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Gold, Silber, Minenaktien, Rohstoffzyklen und Währungen – in diesem Gespräch analysieren Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Alex Fischer (Reich mit Plan), wo wir aktuell im Rohstoffzyklus stehen und warum Edelmetalle historisch oft die letzte große Hausse einleiten. Darüber hinaus sprechen sie über Währungsfaktoren wie den australischen und kanadischen Dollar, geopolitische Risiken bei Minenstandorten, den Yen Carry Trade, den hochverschuldeten Anleihemarkt sowie mögliche Kettenreaktionen durch steigende Zinsen.



Timestamps:

00:00 ► Einstieg und Rohstoffhausse – Anfang oder Ende?

01:46 ► Gold, Silber & Minenaktien statt physischer Edelmetalle

03:32 ► Papiermarkt vs. physischer Markt bei Silber

04:21 ► Währungen und Rohstoffe: Fokus Australien & Kanada

06:40 ► Minenaktien, Länder-Risiken und sichere Regionen

09:13 ► Rohstoffzyklen, Konflikte und geopolitische Spannungen

11:07 ► Edelmetalle, Industriemetalle & Energie im Zyklus

12:26 ► DAX in Goldunzen: Bewertung von Aktien vs. Gold

15:42 ► Zyklusenden, Extrembewertungen & Szenarien

17:50 ► Einstiegszeitpunkte und langfristige Strategie

20:30 ► Zinsen, Anleihenmärkte & Vertrauensverlust

23:35 ► Japan, Yen Carry Trade & systemische Risiken

31:21 ► Ölmarkt, Energieaktien & Cashflow-Modelle

34:17 ► Silber-Öl-Ratio und Ausblick

36:00 ► Fazit und Verabschiedung



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 15.01.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht.