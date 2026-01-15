Nato startet Großmanöver in Norddeutschland

Reuters · Uhr
Berlin, 15. Jan (Reuters) - Die Nato startet im Norden Deutschlands inmitten der Spannungen mit Russland ein Großmanöver.

Bis zu 10.000 ⁠Soldaten der ‍Nato-Allied Reaction Force (ARF) aus einer Reihe von Staaten werden in den nächsten Wochen nach Deutschland ‌verlegt, teilte die Bundeswehr am Donnerstag mit. Zentral werden dabei norddeutsche Häfen ‍wie Emden oder Bremerhaven sein. Geübt wird in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein.

"Steadfast Dart 2026" ist eine Operation der Nato zur schnellen Verlegung und Versorgung der Verbände durch Europa. Die ARF ist ‍ein kurzfristig und schnell verlegbarer Einsatzverband ⁠der Nato, der aus den Streitkräften mehrerer Mitgliedstaaten zusammengestellt wird. Die Truppen werden in ihren Heimatländern aktiviert und ‍dann auf dem See-, Land- und Luftweg aus der Türkei, Italien, Spanien und ⁠Tschechien nach Deutschland verlegt. Beteiligt sind Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Spezialkräfte der Nato-Nationen Belgien, Bulgarien, Estland, Italien, Litauen, Spanien, Tschechien, Türkei und ‍Deutschland.

Deutschland ist zugleich Drehscheibe ‌und Gastgebernation. Aufgrund seiner Lage in der Mitte Europas zählt es zu den Bündnisverpflichtungen Deutschlands gegenüber der Nato, für Truppenverlegungen zur Verfügung zu stehen. Die Unterstützungsleistungen reichen von Unterkunft, Verpflegung und medizinischer Versorgung über Betankung, Instandhaltung und Bereitstellung sicherer Abstellflächen bis hin zur Konvoibegleitung, Bewachung und Absicherung.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

