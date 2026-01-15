Nexus Uranium baut US-Strategie aus: Mit dem “Deadhorse-Projekt” in South Dakota gewinnt die US-Strategie von Nexus an operativer Substanz



Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ), Nexus oder das Unternehmen, gibt den Erwerb des Uranprojekts “Deadhorse” in South Dakota bekannt. Das Projekt wurde mittels Abstecken erworben und befindet sich nun zu 100 % im Besitz des Unternehmens ohne zugrundeliegende Royalties.

Nexus Uranium Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte “Chord”, “Wolf Canyon” und “Deadhorse” in South Dakota und das Projekt “South Pass” in Wyoming. Das Projekt “Great Divide Basin” in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von “Canamera Energy Metals Corporation”. In Kanada hält Nexus das Projekt “Mann Lake” im Athabasca-Becken in Saskatchewan.



Das nun erworbene Projekt “Deadhorse” besteht aus 17 nicht patentierten Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 340 Acres und befindet sich innerhalb von drei Meilen vom Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Uranprojekt “Chord” in Fall River County (South Dakota), entfernt. Mit dem strategischen Erwerb konsolidiert Nexus seinen Grundbesitz in einem historischen Uranrevier und bringt sein Ziel voran, neben seinem Portfolio von US-Projekten ein eigenständiges “ISR-Projekt” in South Dakota aufzubauen.

CEO Jeremy Poirier betonte das bedeutendes Potenzial für die inländische Versorgungssicherheit:

“Mit dem Erwerb von Deadhorse bekräftigen wir unsere These, dass die Flächen rund um das Projekt Chord ein bedeutendes Potenzial für die Uranexploration bergen. Nachdem die Kernkraft als entscheidender Bestandteil der Umstellung auf saubere Energie gilt, sehen sich die Vereinigten Staaten mit einem strukturellen Angebotsdefizit konfrontiert, denn sie importieren mehr als 90 % ihres Uranbedarfs. Durch die systematische Erweiterung unserer Präsenz in South Dakota positionieren wir Chord als eigenständiges Uranprojekt, das zur inländischen Versorgungssicherheit beitragen und gleichzeitig einen Wert für unsere Aktionäre schaffen soll.”

Das sind die Highlights des Projekts

Die Claims auf “Deadhorse” befinden sich im historischen Uranrevier “Edgemont”, das Teil der breiteren Region “Black Hills” ist, die über eine dokumentierte Uranproduktion von rund 3,2 Millionen Pfund“U3O8” aus in Sandstein lagernden Vorkommen in der “Inyan Kara Group” verfügt.

Gabelman, D. L. (1968). Geology and production history of the uranium deposits in the northern Black Hills, South Dakota and Wyoming. In Uranium deposits in the northern Black Hills: 20th Field Conference Guidebook (S. 263-275). Wyoming Geological Association.

Die Claims erstrecken sich über höffige Fläche in demselben geologischen Umfeld wie das nahegelegene Projekt “Chord”, wo die Uranmineralisierung mit Sandsteinen aus der Kreidezeit und Paläokanal-Systemen in der “Inyan Kara Group” in Zusammenhang steht.

Explosiver Renditehebel möglich: Uran mit aussichtsreichem Wachstumspotential

Das technologische Wettrennen um die Kernenergie der Zukunft hat längst begonnen. Denn die technologische Entwicklung ist auch hier eindeutig auf dem Vormarsch. Der Strom aus Kernenergie ist praktisch emissionsfrei. Ein nachhaltiges Argument, das immer mehr Befürworter findet und in dieser Zeit auch ein wahrer Gewinnhebel werden kann. Viele Experten diskutieren deshalb gerade über die Ausweitung von kleineren Reaktortypen, den sogenannten “SMRs” (“Small Modular Reactors”). Auch wenn die Versorgungsengpässe zunehmen, planen und bauen immer mehr Länder neue Reaktoren als Teil des internationalen Engagements, um zu kohlenstoffarmen Erzeugungskapazitäten überzugehen.

“Small Modular Reactors” - eine neue Ära der Atomkraft?

Wissenswertes: Der sogenannte “SMR” (“Small Modular Reactor”) ist eine Art Mini-Atomkraftwerk, das kleiner, flexibler und oft sicherer als traditionelle, große Kernkraftwerke konzipiert ist. “SMRs” haben eine Leistung von unter 300 Megawatt, während herkömmliche Kernkraftwerke oft mehr als 1.000 Megawatt erzeugen. Die Mini-Atomkraftwerke werden aktuell als vielversprechende Technologie für eine kohlenstoffarme Energieerzeugung diskutiert, stehen aber noch vor Herausforderungen, wie z.B. der Kostenwettbewerbsfähigkeit, regulatorischen Genehmigungen und einer breiten öffentlichen Akzeptanz.

Die geringere Größe der “SMRs” erlaubt flexiblere Einsatzmöglichkeiten, z.B. in abgelegenen Gebieten oder für spezifische Industrieprojekte. Die Komponenten sind standardisiert und können in Fabriken vorgefertigt und vor Ort zusammengebaut werden, was Bauzeiten und -kosten reduzieren kann. Viele “SMRs” verwenden passive Sicherheitssysteme, die ohne menschliches Eingreifen oder externe Energiequellen funktionieren. Sie sind so konzipiert, dass sie sich im Falle einer Störung von selbst abschalten können. Dank der Modularität und der kleineren Bauweise können “SMRs” potenziell wirtschaftlicher und schneller gebaut werden.

“SMRs” können für verschiedene Zwecke genutzt werden, darunter die Versorgung kleinerer Städte, industrielle Prozesse, Entsalzungsanlagen oder sogar als Ergänzung für Erneuerbare-Energie-Anlagen zur Netzstabilisierung.

Ist das die Energierevolution?

Immer mehr Unternehmen und Regierungen weltweit setzen auf diese vierte Generation von Kernkraftreaktoren. Der Grund ist mehr als offensichtlich: Kernenergie ist, anders als die erneuerbaren Energien wie Wind oder auch die Sonne, immer verfügbar und gilt in vielen Ländern im Gegensatz zu fossilen Alternativen als “grüne” und damit nachhaltige Form der Energieerzeugung.

Die kleinen kompakten Reaktoren sollen die massiven Atommeiler der Vergangenheit ablösen. Die “Small Modular Reactors” haben prominente Fürsprecher gefunden - von den Tech-Giganten des Silicon Valley bis in die höchsten politischen Kreise Europas.

“Google” und “Amazon” etwa, die selbst mit dem immensen Energiehunger ihrer Rechenzentren kämpfen, haben bereits Nägel mit Köpfen gemacht und Verträge mit “SMR”-Entwicklern unterzeichnet. Ihr Ziel: Schon Mitte der 2030er Jahre soll der erste Strom aus den Mini-Reaktoren fließen.

Auch die Politik hat den Trend längst erkannt.

In den USA ist eine regelrechte Offensive gestartet mit einem ehrgeizigen Ziel: Bis 2050 sollen mindestens 150 Gigawatt nuklearer Energie aus neuen Anlagen sprudeln. Behörden in den USA und Kanada arbeiten mit Hochdruck daran, den Weg für die neue Technologie zu ebnen.

Die Zeit drängt, besonders mit Blick auf den Klimawandel.

Anders als Wind- und Solarenergie kann Atomkraft rund um die Uhr verlässlich Strom liefern. In Zeiten, wo der Energiebedarf durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz explodiert, ist das ein überaus gewichtiges Argument. Viele Länder haben Atomkraft inzwischen als “grüne” Energieform eingestuft - eine Klassifizierung, die ihr im Kampf gegen den Klimawandel zusätzlichen Rückenwind verschafft.

Immenses Potenzial für die nachhaltige “In-Situ-Recovery” (“ISR”), die effizienteste und umweltfreundlichste Methode der Uranförderung

Mit dem strategischen Erwerb konsolidiert Nexus seinen Grundbesitz in einem historischen Uranrevier und bringt sein Ziel voran, neben seinem Portfolio von US-Projekten ein eigenständiges “ISR-Projekt” in South Dakota aufzubauen. Nexus plant die sogenannte “In-Situ-Gewinnung” (“ISR”) als minimalinvasiven, umweltfreundlichen und wirtschaftlich effizienten Ansatz zur Mineralgewinnung zu nutzen. Zudem ist der Genehmigungs- und Entwicklungsprozess durch “ISR” stark vereinfacht und schneller umsetzbar.

Wissenswertes: Die “In-Situ-Recovery” (“ISR”) ist ein modernes, minimalinvasives Verfahren zur Uranförderung, das ohne traditionellen Tagebau oder Untertagebau auskommt. Statt Gestein abzutragen, wird eine wasserbasierte Lösung – meist Grundwasser, angereichert mit Sauerstoff und Natriumbicarbonat – in uranhaltige Sandsteinformationen gepumpt. Diese Lösung löst das Uran im Untergrund auf, wird über Rückgewinnungsbohrungen wieder an die Oberfläche geleitet und anschließend in einer Anlage zu „Yellowcake“ (“U₃O₈”-Urankonzentrat) verarbeitet.

“ISR” gilt als besonders umweltfreundlich, kostengünstig und effizient, da keine Abraumhalden oder offenen Gruben entstehen, nur geringe Mengen Grundwasser verwendet werden, Land und Grundwasser nach Abschluss wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden können und Genehmigungs- und Sanierungsprozesse deutlich vereinfacht sind. Die Methode ist seit den 1960er Jahren im Einsatz, wurde stark weiterentwickelt und macht heute rund 70 % der weltweiten Uranproduktion aus. Während manche Länder aggressive Chemikalien verwenden (z. B. Schwefelsäure), setzt man in den USA überwiegend auf neutrale, umweltschonende Laugungslösungen. Insgesamt bietet “ISR” eine bewährte, regulierte und nachhaltige Technologie, die Uran kostengünstig und mit minimalen Eingriffen in die Umwelt fördert.

Teilchenbeschleuniger in Sachen Gewinne?

Klar, bei einem solchen Investment sollten Anleger auch immer berücksichtigen, dass es von der Entdeckung eines Uran-Vorkommens mit samt den Genehmigungsverfahren und der Erschließung mehrere Jahre dauern kann, bis eine Mine in Betrieb genommen werden kann und profitabel wird. Aber wer das aushalten kann und erkannt hat, dass dieser Markt gerade eine wahre Renaissance feiert, der dürfte später einen überproportional großen Gewinn erwirtschaften. Der Zeitpunkt für eine Aufnahme ins Depot könnte also besser nicht sein, denn die Aktie der Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ) dürfte auf dem aktuellen Niveau noch deutlich unter Wert zu haben sein.

