Opel legt Comeback des Manta auf Eis

dpa-AFX · Uhr
RÜSSELSHEIM/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Autobauer Opel verschiebt das Comeback seines Sportwagen-Klassikers Manta. "Das Manta-Projekt existiert, es gibt Designmodelle - aber vor 2030 wird keines dieser Modelle auf den Markt kommen", hat Opel-Chef Florian Huettl dem Magazin "Spiegel" gesagt.

Ursprünglich sollte das Kult-Auto als Elektro-Modell zur Mitte des laufenden Jahrzehnts wiederbelebt werden, wie Huettl und seine Vorgänger wiederholt angekündigt hatten. Dafür präsentierten die Rüsselsheimer einen zum E-Auto umgebauten Manta A, der ausdrücklich als emotionaler Aufwärmer für ein künftiges Serienprojekt gedacht war.

Das sportlich geschnittene Manta-Coupé hatte in den 1970er und 1980er-Jahren eine große Fangemeinde. Vor allem der Manta B wurde zum bevorzugten Objekt von Tunern und Bastlern, die den Wagen unter anderem mit einem Fuchsschwanz schmückten.

Im Großkonzern Stellantis hat Opel nach Hüttls Worten die mittelfristigen Prioritäten neu sortiert. Eine Neuausgabe des Kleinwagens Corsa und neue SUV-Modelle haben bei der deutschen Tochter zunächst Vorrang vor einer Neuauflage des Manta./ceb/DP/jha

Stellantis

