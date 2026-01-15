Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH 15.01.2026 / 15:41 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG Company Name: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 15.01.2026 Target price: 15,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 19,00 auf EUR 15,00. Zusammenfassung: PNE hat aufgrund von Wertberichtigungen in der Projektpipeline in Höhe von ca. EUR20 Mio. bis EUR25 Mio. eine Gewinnwarnung herausgegeben. Der Hauptgrund dafür sind deutlich verschlechterte Marktbedingungen, insbesondere auf den internationalen Märkten in Kanada, Spanien und Rumänien. Die Wertberichtigungen haben keine Auswirkungen auf die gegenwärtige Liquidität von PNE. Das Unternehmen strebt nun für 2025 ein EBITDA von EUR45 Mio. bis EUR60 Mio. an (zuvor: EUR70 Mio. bis EUR110 Mio.). Ohne die Wertberichtigungen hätte das EBITDA zwischen EUR70 Mio. und EUR80 Mio. gelegen, was zu unserer letzten Prognose von EUR79,6 Mio. passt. Wir erwarten weitere Herausforderungen im Jahr 2026E, da PNE eine starke Position auf dem deutschen Markt hat, der auf einen deutlich höheren Wettbewerb und Margenverfall zusteuert. Wir glauben, dass PNE gut positioniert ist, um die Herausforderungen der Branche zu meistern, unterstützt durch eine gestraffte und damit risikoärmere Projektpipeline und ein eigenes Grünstromanlagenportfolio (497 MW), das robuste Cashflows generiert. Die Konzentration auf die nach wie vor relativ attraktiven Kernmärkte (Deutschland, Frankreich und Polen) und ein rigoroses, effizienzorientiertes Kostendisziplinprogramm dürften sich als unterstützend erweisen. Zwar gehen wir weiterhin davon aus, dass PNE das EBITDA für 2026E im Vergleich zum Vorjahr steigern wird, nehmen wir eine vorsichtigere Haltung ein und haben unsere Prognosen für 2026E und die folgenden Jahre gesenkt. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von EUR15 (zuvor: EUR19). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 54%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a230af278c84f83c630e0bc22fd435db Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=9ed87ef1-f21f-11f0-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2260856 15.01.2026 CET/CEST °