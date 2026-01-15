Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH

15.01.2026 / 15:41 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG

     Company Name:            PNE AG
     ISIN:                    DE000A0JBPG2

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    15.01.2026
     Target price:            15,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:
DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 19,00 auf EUR 15,00.

Zusammenfassung:
PNE hat aufgrund von Wertberichtigungen in der Projektpipeline in Höhe von
ca. EUR20 Mio. bis EUR25 Mio. eine Gewinnwarnung herausgegeben. Der Hauptgrund
dafür sind deutlich verschlechterte Marktbedingungen, insbesondere auf den
internationalen Märkten in Kanada, Spanien und Rumänien. Die
Wertberichtigungen haben keine Auswirkungen auf die gegenwärtige Liquidität
von PNE. Das Unternehmen strebt nun für 2025 ein EBITDA von EUR45 Mio. bis EUR60
Mio. an (zuvor: EUR70 Mio. bis EUR110 Mio.). Ohne die Wertberichtigungen hätte
das EBITDA zwischen EUR70 Mio. und EUR80 Mio. gelegen, was zu unserer letzten
Prognose von EUR79,6 Mio. passt. Wir erwarten weitere Herausforderungen im
Jahr 2026E, da PNE eine starke Position auf dem deutschen Markt hat, der auf
einen deutlich höheren Wettbewerb und Margenverfall zusteuert. Wir glauben,
dass PNE gut positioniert ist, um die Herausforderungen der Branche zu
meistern, unterstützt durch eine gestraffte und damit risikoärmere
Projektpipeline und ein eigenes Grünstromanlagenportfolio (497 MW), das
robuste Cashflows generiert. Die Konzentration auf die nach wie vor relativ
attraktiven Kernmärkte (Deutschland, Frankreich und Polen) und ein
rigoroses, effizienzorientiertes Kostendisziplinprogramm dürften sich als
unterstützend erweisen. Zwar gehen wir weiterhin davon aus, dass PNE das
EBITDA für 2026E im Vergleich zum Vorjahr steigern wird, nehmen wir eine
vorsichtigere Haltung ein und haben unsere Prognosen für 2026E und die
folgenden Jahre gesenkt. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung
ergibt ein neues Kursziel von EUR15 (zuvor: EUR19). Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 54%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a230af278c84f83c630e0bc22fd435db

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=9ed87ef1-f21f-11f0-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2260856 15.01.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PNE AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News