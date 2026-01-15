OTS: Futury Capital / Einzigartiges Förderbündnis zugunsten junger Unternehmen

Einzigartiges Förderbündnis zugunsten junger Unternehmen Frankfurt a.M. (ots) - Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland stellen mit KfW Capital, Goldbeck sowie weiteren privaten Investoren dem Futury Fonds III 47 Mio. Euro zur Verfügung In einer Zeit großer wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen setzt der Futury Fonds III ein starkes Zeichen für Zukunftsvertrauen und Innovationskraft in Deutschland und Europa: Mit der Beteiligung der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, KfW Capital sowie mehr als 45 privaten Investoren ist es gelungen, ein in Deutschland bislang einzigartiges länderübergreifendes Förder- und Investmentbündnis zu etablieren. Der von Futury Capital aufgelegte Venture-Capital-Fonds hat sein Zielvolumen von 40 Millionen Euro nicht nur erreicht, sondern mit 47 Millionen Euro deutlich übertroffen. Das erfolgreiche Final Closing markiert einen neuen Maßstab für wirkungsvolle Public-Private-Partnerships im Bereich der Innovations- und Wachstumsfinanzierung. Zugleich unterstreicht es das wachsende Vertrauen institutioneller wie privater Investoren in technologieorientierte Start-ups als Treiber wirtschaftlicher Transformation und internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Europäisch investieren, regional verankern Der Futury Fonds III investiert europaweit in technologieorientierte Start-ups mit skalierbaren Geschäftsmodellen. Gleichzeitig ist der Fonds klar regional verankert: Ein besonderer Fokus liegt auf Unternehmen aus den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, in denen der Fonds aktiv Innovationsökosysteme stärkt, Wachstumskapital mobilisiert und unternehmerische Wertschöpfung vor Ort ermöglicht. Aufbauend auf dem etablierten Futury-Ökosystem leistet der Fonds einen wichtigen Beitrag zur nationalen Innovationslandschaft. Er unterstützt insbesondere auch Ausgründungen und Wachstumsunternehmen aus den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie prämierten Startup Factories Futury und SouthwestX, die die länderübergreifende Zusammenarbeit der drei Bundesländer strukturell verankern. Ein Schulterschluss über Länder- und Institutionsgrenzen hinweg Die enge Zusammenarbeit von drei Bundesländern, KfW Capital und einer breiten privaten Investorenbasis ist in dieser Form bundesweit einzigartig. Sie zeigt, wie öffentliches und privates Kapital gemeinsam Innovationsimpulse setzen und eine nachhaltige, zukunftsorientierte Gründerlandschaft fördern können. Ministerpräsident Alexander Schweitzer stellt klar: "Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz stärkt damit die Innovationskraft. Unsere Universitäten sind Treiber bisheriger Innovationen und werden das weiter sein. Wir wollen Start-ups und technologiegetriebene Innovation fördern und damit unsere Wirtschaft nachhaltiger, resilienter und international wettbewerbsfähig machen. Und wir machen das mit Hessen und dem Saarland gemeinsam. Dass so viele andere Partner aus der Wirtschaft und die KfW an Bord sind, zeigt, wie wichtig auch unser politisches Signal ist." Boris Rhein , Ministerpräsident des Landes Hessen, sagt: "Hessen ist einer der leistungsstärksten Innovations- und Finanzstandorte Europas. Dass wir uns erneut am Fonds von Futury Capital beteiligen, ist ein klares Bekenntnis zu diesem Anspruch und zu einer innovativen Gründerszene, die neue Technologien und wirtschaftliche Stärke miteinander verbindet. Das sehr große Interesse am Futury Fonds III zeigt eindrucksvoll, wie eine länderübergreifende Zusammenarbeit aus staatlichen Partnern und privaten Investoren gemeinsam Investitionskraft entfalten kann." Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger unterstreicht : " Das Saarland befindet sich mitten in einer tiefgreifenden industriellen Transformation. Deshalb investieren wir gezielt in Zukunftstechnologien und unterstützen Start-ups, die neue Impulse für Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit setzen. Die Beteiligung am Futury Fonds III ist ein weiterer Baustein unserer Modernisierungspolitik. Gemeinsam mit Hessen, Rheinland-Pfalz und der KfW zeigen wir, dass Regionen erfolgreich sind, wenn sie ihre Kräfte bündeln. Der Fonds bringt Innovation, Kapital und Expertise zusammen - genau das brauchen wir für die saarländische Wirtschaft von morgen und zahlt auch auf unserer Startup Factory SouthwestX ein." Die drei beteiligten Länder unterstreichen mit ihrem Engagement ihren Anspruch, Innovationsräume zu öffnen, nachhaltige Wertschöpfung zu fördern und jungen Unternehmen den Zugang zu Wachstumskapital zu erleichtern. Auch Jovana Walter und Jonas Stüdemann von Futury Capital sehen in dem Fonds ein starkes Zukunftsversprechen: "Der Futury Fonds III steht für einen neuen Typus von Innovationsfinanzierung: europäisch ausgerichtet, regional verankert und getragen von einem starken Bündnis aus Staat, Wirtschaft und Wissenschaft. Diese Partnerschaft ermöglicht es, Transformation aktiv zu gestalten und nachhaltigen Mehrwert für Gesellschaft und Standorte zu schaffen." Starkes Fundament dank breiter Unterstützung Stefan Wintels , Vorstandsvorsitzender der KfW hebt hervor, dass die KfW als staatliche Förderbank neben Kapital insbesondere eine große Erfahrung beim Thema Innovationsfinanzierung einbringt: "Innovation entsteht dort, wo mutige Gründerinnen und Gründer verlässliche Partner an ihrer Seite haben. Der Futury Fonds III verbindet privates Kapital, staatliche Verantwortung und wissenschaftliche Expertise auf exemplarische Weise. Durch KfW Capital unterstützen wir diesen Ansatz, weil er junge Unternehmen stärkt und einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Transformation der deutschen Wirtschaft leisten kann." Auch aus der Wirtschaft erfährt der Fonds breite Unterstützung. Unternehmer Jan-Hendrik Goldbeck, in allen drei Futury-Fonds investiert,sagt: "Schon beim ersten Fonds haben wir investiert, weil wir das Konzept für unterstützenswert erachten. Der dritte Fonds von Futury Capital ist eine starke Symbiose zwischen Wirtschaft und Staat und baut auf den bestehenden Erfahrungen auf. In den drei beteiligten Bundesländern, in denen wir uns auch unternehmerisch stark engagieren, werden Politik und Privatwirtschaft gemeinsam mit mehr Investitionen und dem Mut zu neuen Ideen die Zukunftsfähigkeit unseres Landes stärken. Deshalb unterstützen wir auch den dritten Fonds." Ermöglicht wurde der Fonds durch ein Zusammenspiel vieler Akteure. Jovana Walter und Jonas Stüdemann danken vor allem neben den Staatskanzleien der Länder den Wirtschafts- und Finanzministerien, den Förderbanken und vor allem den privaten Kapitalgebern, die sich nach den Erfolgen der ersten beiden Futury-Fonds entschieden haben, beim dritten Fonds dabei zu sein. Die erfolgreiche Auflage des Fonds unterstreicht die Bedeutung eines starken Netzwerks - einem zentralen Erfolgsfaktor des gesamten Futury-Ökosystems. Ein Investment in die Transformation Mit rund 25 geplanten Beteiligungen wird der Futury Fonds III Start-ups in Schlüsseltechnologien wie Data & AI, Robotics, Green Tech und Photonics - insbesondere in den Industrien Life Science & Pharma, Aviation & Aerospace und Banking & Finance unterstützen. Ziel ist es, Innovationen schneller zur Marktreife zu bringen und junge Unternehmen auf ihrem Weg zu nationaler und internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu begleiten. Über Futury Capital Seit 2020 fungiert Futury Capital GmbH als Beteiligungsmanagementgesellschaft und Geschäftsführende Kommanditistin für die Fonds Futury Regio Growth GmbH & Co. KG mit einem Fondsvolumen von 60 Mio. EUR und die Futury Fonds III GmbH & Co. KG mit einem Volumen von 47 Mio. EUR. Ein weiterer Fonds unter dem Futury-Dach, die Futury Venture Beteiligungen Deutschland-Hessen GmbH, verwaltet ein Fondsvolumen von 20 Mio. EUR. Die Fonds investieren in vielversprechende, wachstumsstarke Technologieunternehmen in jeder Entwicklungsphase in Deutschland und Europa. Primäre Zielgruppe sind global skalierbare Geschäftsmodelle und ein breites Spektrum von Technologieunternehmen. Das vorhandene nationale und internationale Netzwerk, die enge Kooperation mit VC-Investoren, ermöglichen den Zugang zu potenziellen Kunden sowie zu Kooperations- und strategischen Partnern. Ein integraler Partner von Futury Capital ist Futury, die Start-up Factory der Rhein-Main-Region. In enger Zusammenarbeit mit Universitäten, Unternehmen, Investoren und der Politik fördert Futury unternehmerisches Denken, nachhaltige Gründungen und den strukturierten Transfer wissenschaftlicher Exzellenz in den Markt. Ziel ist es, ein dynamisches und professionell vernetztes Innovationsökosystem zu etablieren. Aus diesem Umfeld hervorgehende Gründungen, bilden zugleich eine wichtige Pipeline für zukünftige Investments. Weiter ausgebaut werden die Partnerschaften mit den andern Start-up Factories u.a. SouthwestX und StartMiUp. Pressekontakt: Fink & Fuchs AG Alexandra Groß mailto:alexandra.gross@finkfuchs.de 0163 7413102 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181863/6196974 OTS: Futury Capital