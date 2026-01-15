Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu 25 Jahre Wikipedia
Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu 25 Jahre Wikipedia:
"Man stelle sich nur einmal vor, was das heute für eine Welt wäre, wenn sich gemeinnützige Gemeinschaftsprojekte wie Wikipedia auch in anderen Bereichen des Netzes durchgesetzt hätten: als Suchmaschine, als Social-Media-Portale, als globale Handelsplattform, die allen Händlern gleiche faire Bedingungen bietet, als Büro-Software. Es gäbe keine süchtig machenden Algorithmen und keine Möglichkeiten, Lügen und Halbwahrheiten mit einfachsten Mitteln an Millionen Menschen zu streuen."/yyzz/DP/nas
