Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu 25 Jahre Wikipedia

dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu 25 Jahre Wikipedia:

"Man stelle sich nur einmal vor, was das heute für eine Welt wäre, wenn sich gemeinnützige Gemeinschaftsprojekte wie Wikipedia auch in anderen Bereichen des Netzes durchgesetzt hätten: als Suchmaschine, als Social-Media-Portale, als globale Handelsplattform, die allen Händlern gleiche faire Bedingungen bietet, als Büro-Software. Es gäbe keine süchtig machenden Algorithmen und keine Möglichkeiten, Lügen und Halbwahrheiten mit einfachsten Mitteln an Millionen Menschen zu streuen."/yyzz/DP/nas

