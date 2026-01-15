Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu neuer geopolitischen Bedeutung der Arktis

"Nürnberger Zeitung" zu neuer geopolitischen Bedeutung der Arktis:

"Wenn Europa nicht zur Verhandlungsmasse werden will, wenn die Räuber in Mafia-Manier ihre Reviere aufteilen, muss es auch militärisch von allen Seiten wieder ernst genommen werden. Auch Deutschland wird seine materielle und mentale Verteidigungsfähigkeit nicht nur mit Blick auf die Ukraine weiter steigern müssen, damit es für alle einen möglichst hohen Preis hat, sich über die Souveränität europäischer Staaten hinwegzusetzen."/yyzz/DP/nas

