Rückenwind aus Taiwan: Halbleiterwerte legen zu, DAX ohne Schwung

UniCredit · Uhr
Nach dem kurzen Rücksetzer zur Wochenmitte zeigt sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag ohne klaren Trend.

Der DAX startet leicht schwächer in den Handel und pendelt nach der jüngsten Rekordserie zunächst seitwärts. Frische Impulse fehlen, die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtet sich auf den Nachmittag. In Europa präsentiert sich das Bild freundlicher: Die wichtigsten Indizes legen moderat zu. An der Wall Street deuten die Vorgaben auf eine uneinheitliche Eröffnung hin – industrielle Standardwerte verharren nahe dem Vortagesniveau, während Technologiewerte mit leichten Gewinnen erwartet werden.

Makroökonomischer Überblick

Am Nachmittag rücken mehrere wichtige US-Konjunkturindikatoren in den Fokus. Mit dem Empire-State-Index sowie dem Philadelphia-Fed-Index stehen zwei Stimmungsbarometer für das verarbeitende Gewerbe zur Veröffentlichung an, die frühe Hinweise auf den Jahresauftakt der US-Industrie liefern. Zudem werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bekannt gegeben, die zuletzt auf ein weiterhin robustes Arbeitsmarktumfeld hindeuteten. Die Daten dürften die Erwartungen an den künftigen Zinspfad der US-Notenbank maßgeblich beeinflussen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

ASML startet deutlich fester. Die Aktie profitiert von der starken Vorlage des weltgrößten Chipauftragsfertigers TSMC, der mit robustem Gewinnwachstum und einem optimistischen Ausblick überzeugen konnte. Die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Hardware stützt die gesamte Branche und sorgt für spürbar erhöhtes Handelsvolumen.

Auch Aixtron zeigt sich deutlich gefragter. Als Ausrüster der Halbleiterindustrie zählt das Unternehmen zu den direkten Profiteuren steigender Investitionen in moderne Fertigungstechnologien. Marktteilnehmer setzen auf anziehende Auftragseingänge, nachdem TSMC für die kommenden Jahre hohe Investitionen angekündigt hat.

Die Aktie von Henkel gerät hingegen leicht unter Druck. Belastend wirkt ein verhaltener Geschäftsausblick des US-Konkurrenten H.B. Fuller, der Zweifel an der kurzfristigen Dynamik im Klebstoffgeschäft schürt. Vorbörslich zeigen sich Anleger entsprechend zurückhaltend.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN2TFU 15,87 71,084883 USD 4,86 Open End
Silber Bull UN2TES 17,42 69,281462 USD 4,42 Open End
X-DAX® Bull UG1139 36,30 21622,929011 Punkte 6,83 Open End
Nasdaq 100 Bear UN1X9N 1,44 25700,147863 Punkte 133,53 Open End
Silber Bull UN2R4H 19,96 66,328467 USD 3,86 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.2026; 09:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Coinbase Global Inc. Call UG3YXN 4,02 300,00 USD 2,92 16.12.2026
Meta Platforms Inc. Call HD27RR 6,12 600,00 USD 5,35 17.06.2026
Deutsche Telekom AG Call UG7U1M 1,32 32,00 EUR 5,88 16.06.2027
Exxon Mobil Corp. Call UG2E1H 0,35 160,00 USD 7,78 13.01.2027
Alphabet Inc. (C Shares) Call UG9U3L 1,35 350,00 USD 9,55 18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.2026; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Barrick Mining Corp. Long UN28F0 14,36 24,983013 USD 2 Open End
Chevron Corp. Long HD2ZJ5 1,91 139,39916 USD 6 Open End
Alibaba Group Holding Ltd. Long UN044B 7,25 113,296799 USD 3 Open End
Arista Networks Inc. Long UG2DMR 2,16 83,415518 USD 3 Open End
Novo-Nordisk AS Short UG27PP 1,12 70,69273 USD -5 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.01.2026; 09:55 Uhr;

