Tech-Bounce statt Taiwan Semi | Goldman Sachs und Morgan Stanley im Fokus

Markus Koch · Uhr
RüstungLuxusgüterKI
Artikel teilen:

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

Wir sehen im Tech-Sektor vor allem dank der starken Aussichten von Taiwan Semiconductor. Die Wall Street wird stark darauf achten, ob die Kursgewinne gehalten werden können. Im Luxusgüter-Bereich hat Richemont solide Zahlen gemeldet, wobei die Aktie die Kursgewinne teils abgegeben hat. Wir haben ansonsten eine erneut eher enttäuschende Kursreaktion auf die Ergebnisse von Goldman Sachs und Morgan Stanley. Im Finanzsektor profitieren lediglich die Aktien von BlackRock auf die soliden Zahlen. Was die Wirtschaft betrifft, sehen wir weitere Zeichen zunehmenden Wachstums. Auch die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind überraschend stark gesunken. Zinssenkungen werden damit zunehmend unwahrscheinlich. Aufgrund der milderen Rhetorik von Donald Trump gegenüber Iran, sehen wir bei Öl und den Edelmetallen leichte Gewinnmitnahmen.

00:00 Intro
00:21 Überblick
00:56 Faktoren für wachsende US Wirtschaft | Marktbreite verbessert
03:41 Trump: Iran, Powell und Privatwirtschaft
05:13 Rohstoffmärkte | Renditen Staatsanleihen
09:01 Richmod | TSMC
11:42 Analysten: Analog Devices | Intel | Microchip | Amazon u.m.
13:15 Bankenbereich: BlackRock | Goldman Sachs | Morgan Stanley
17:46 Meldung: Oracle
18:10 Analysten: Airbnb | Boeing | GM | Dekkers

#finanzmarkt #eröffnungsglocke

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon
Intel
Oracle
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Boeing
Blackrock
Goldman Sachs
Airbnb
TSMC Taiwan Semiconductor
Morgan Stanley
Richemont
Analog Devices
Bell AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News