Tech-Bounce statt Taiwan Semi | Goldman Sachs und Morgan Stanley im Fokus

Wir sehen im Tech-Sektor vor allem dank der starken Aussichten von Taiwan Semiconductor. Die Wall Street wird stark darauf achten, ob die Kursgewinne gehalten werden können. Im Luxusgüter-Bereich hat Richemont solide Zahlen gemeldet, wobei die Aktie die Kursgewinne teils abgegeben hat. Wir haben ansonsten eine erneut eher enttäuschende Kursreaktion auf die Ergebnisse von Goldman Sachs und Morgan Stanley. Im Finanzsektor profitieren lediglich die Aktien von BlackRock auf die soliden Zahlen. Was die Wirtschaft betrifft, sehen wir weitere Zeichen zunehmenden Wachstums. Auch die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind überraschend stark gesunken. Zinssenkungen werden damit zunehmend unwahrscheinlich. Aufgrund der milderen Rhetorik von Donald Trump gegenüber Iran, sehen wir bei Öl und den Edelmetallen leichte Gewinnmitnahmen.



00:00 Intro

00:21 Überblick

00:56 Faktoren für wachsende US Wirtschaft | Marktbreite verbessert

03:41 Trump: Iran, Powell und Privatwirtschaft

05:13 Rohstoffmärkte | Renditen Staatsanleihen

09:01 Richmod | TSMC

11:42 Analysten: Analog Devices | Intel | Microchip | Amazon u.m.

13:15 Bankenbereich: BlackRock | Goldman Sachs | Morgan Stanley

17:46 Meldung: Oracle

18:10 Analysten: Airbnb | Boeing | GM | Dekkers



